Adultos mayores: “Deconstruyendo Mitos”

Jujuy al día® – En las dependencias de la Dirección de Adultos Mayores, pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano, el equipo de profesionales de la Dirección de Salud Mental, dictó una charla con el fin de ofrecerles herramientas de empoderamiento a las personas pertenecientes a esta franja etaria, muchas veces tan vulnerable.

Al respecto, Gabriel Tormo, director de Salud Mental, comentó que desde la Dirección a su cargo buscan promover los derechos y la participación ciudadana de las personas adultas mayores, “buscamos empoderarlas, que puedan responder ante ese prejuicio de que una vez que nos jubilamos, empiezan a aparecer las enfermedades, dejamos de hacer actividades, nos ponemos seniles; por todo lo contrario son ellos los que nos demuestran día a día su actitud y entusiasmo por la vida”.

Por su parte, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, agradeció la iniciativa del taller y manifestó, “a mí me llena de orgullo y placer ver a los adultos expresarse. Muchas veces se cree que están postergados y no es as así. Desde la Dirección tenemos diferentes talleres y vemos todos los días como comparten y realizan sus actividades. Esta actividad en particular es muy importante y muy rica para ellos, les ofrece un espacio para contar sus experiencias y encontrar herramientas para su desarrollo”.