Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el tesorero de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Alfredo Gonzáles, realizó una lectura de lo que significó el 2018 para las estaciones de servicio jujeñas y lo que espera para este 2019.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Alfredo Gonzáles expresó “haciendo un balance del 2018 puedo decir que ha sido un año de estabilización, en donde había que recuperar la industria, hoy el precio del combustible en Argentina es uno de los más baratos de la región, sigue siendo, en comparación al resto delos países, incluso había empresas que venían a cargar combustible dentro del país porque les salía más barato”.

“El 2018 fue un año donde hubo mucho movimiento del dólar, empezamos con un dólar alrededor del 20 pesos y lo terminamos alrededor de 40 pesos, y como el combustible es un commodity, se comercializa en dólares así que impacta directamente”.

Agregó “fue un año donde el precio del combustible se tenía que terminar de acomodar y en el 2019 esperamos que sea un año que refleje la realidad del mercado, si sube el dólar y el precio del crudo, el precio del combustible subirá pero si bajan estos factores baja el combustible va a tender a bajar, como pasa en todo el mundo, esto en el análisis macro”.

Gonzáles señaló “en lo micro, el impacto que tuvo en las estaciones de servicio, sobre todo en las estaciones del interior, han sufrido bajas en el consumo que no compensan el aumento de los precios o sea son las estaciones que más lo han sufrido. En las capitales no se ha sentido tanto pero esperamos que el 2019 sea un año de estabilización, que las cosas sean más ‘normales’”.

“La mayoría de las estrategias vienen del lado de las petroleras, uno piensa en la reactivación de la economía, ya que el consumo de combustible está muy relacionado a la producción, si esto sube a nivel nacional y provincial, el consumo empieza a subir, habrá más fletes, más transporte y ahí es donde se notan los incrementos, desde la estaciones de servicios siempre tratamos de hacer acciones para incentivar el consumo pero eso está atado al precio y eso lo manejan 100% las petroleras”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó al tesorero de la Cámara de expendedor de la provincia si durante el 2018 hubo cierres de estaciones en Jujuy, a lo que comentó “en Jujuy la situación es algo particular en relación al resto del país, donde se ha notado mucho el cierre de estaciones de servicio, en Jujuy ha sido más una cuestión estacional, puntual, de una u otra estación, no es algo generalizado, pero si se ha visto la crisis de muchas estaciones de servicio que no han llegado a cerrar, pero en Jujuy hay muy pocas estaciones lo cual hace que tengan un volumen de venta promedio distinto al nacional, entonces les permite sobrevivir un poco más”.

“Hay muchas estaciones, sobre todo en el interior, que están sintiendo mucho esto, no digo que vayan a cerrar en un futuro cercano pero que si están en un periodo bastante complicado”.