Jujuy: vecinos de Los Paños insisten con la relocalización del crematorio

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Agustín Parada, vecino de Los Paños, se refirió a la movida que continúan realizando miembros de la comunidad para evitar que una empresa privada construya un crematorio en dicho lugar, argumentando los riesgos de contaminación que esto puede traer a los habitantes del lugar.

Señaló que la única solución viable para los ciudadanos es la relocalización del crematorio, pero previo a esto la realización de estudios de impacto ambiental y una audiencia pública.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Agustín Parada expresó “sobre la necesidad o no de un crematorio en la provincia no es nuestro tema de discusión, no estamos hablando de si es una obra necesaria, si hace falta o no, eso es otro tema el cual tendrá que consultarse primero a profesionales, que hagan un estudio de las posibles localizaciones y ver dónde podría estar este emprendimiento; después una consulta pública para ver si los jujeños estamos de acuerdo o no, para luego empezar con la obra”.

“Nosotros estamos en contra de la localización específica que se le quiere dar a este proyecto que es en Los Paños, lugar que tiene muchas particularidades, entre ellas su geografía. Donde quieren instalar el crematorio, por la mecánica que tiene la atmosfera en ese lugar, es un bosque nublado, las capas atmosféricas tienen una inversión y el aire es como que no se va para arriba, sino que queda estacando. Cuando algo se quema no desaparece, se va por la chimenea, disminuye el volumen de cenizas, pero la mayor cantidad de materia se va por la chimenea con toda la peligrosidad para la salud humana que eso trae, por eso estamos acá, nosotros vivimos al lado”.

Agregó “para las plantas, los animales y nosotros, toda esa contaminación es nociva, es muy dañina para el sistema respiratorio e irá a parar directamente a la zona donde vivimos, todos los vecinos respiraremos eso, porque esto se quiere instalar a un lado de ruta 20, y al otro lado están las casas, hay unas 30 familias que son las que más cerca están de esto”.

Respecto a las soluciones que plantean, Parada sostuvo que “la solución es la relocalización, que se haga o no, no es lo que discutimos, sino dónde, que se haga en otra parte luego de un estudio serio, pero en otra localización”.

Acerca de quién habría autorizado a esta empresa a construir el crematorio en Los Paños, mencionó “en principio, aunque no nos dan una respuesta firme, sería el comisionado municipal de San Antonio quien otorga el cambio de uso de suelo a la empresa, después lo que viene es la prefactivilidad que la da el Ministerio de Ambiente de la provincia al estudio de impacto ambiental que hizo la empresa privada que quiere hacer el proyecto”.

Para concluir, mencionó “todos los que vivimos ahí queremos nuestra salud, y nuestra salud viene directamente de la salud de nuestro ambiente, y no es un negocio, este proyecto sí lo es”, concluyó.