Megacausa: hoy se realizará la audiencia por el pedido de sobreseimiento de Eduardo Fellner

Jujuy al día® – Fuentes judiciales confirmaron lo que el Juez Isidoro Cruz adelantara a JUJUY AL DÍA®, y hoy se llevará adelante la audiencia para analizar y decidir sobre el pedido de sobreseimiento, uno más, del ex gobernador Eduardo Fellner.

Las fuentes señalaron a nuestro medio que la audiencia se llevará adelante hoy a las 9 de la mañana en la sede del Juzgado de Control, sito en calle San Martín.

De la misma, participarán las partes y se resolverá si se hace lugar al nuevo pedido de sobreseimiento del ex gobernador jujeño.

Recordemos que, al menos, dos veces ya fue rechazado dicho pedido por el mismo juez, como también en instancias superiores.

Eduardo Fellner, junto a otros ex funcionarios de su gestión, una decena de intendentes, y la dirigente kirchnerista Milagro Sala, entre otros, están imputados en la causa de corrupción más grande en la historia de Jujuy conocida como la “Megacausa”.

La causa investiga el faltante de 2360 viviendas, de las cuales no fueron construidas 1836, y 524 unidades no fueron terminadas, lo que representa la módica suma de 722.925.537,59 de pesos no ejecutados que forman parte del fraude a la Administración (a valores históricos).