Comunidad venezolana en Jujuy se manifestó a favor de Guaidó: “nos da mucha alegría y esperanzas”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Doris Molero, integrante de la comunidad venezolana en Jujuy, se refirió a los hechos ocurridos en su país en los últimos días, y a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además, comentó porqué decenas de venezolanos eligieron Jujuy como su nuevo lugar en el mundo.

Respecto a la situación en Venezuela, Doris Molero expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “los venezolanos estábamos esperando que Guaidó hiciera esto y declarara que Maduro ya no es el presidente. Este –por Guaidó- es un presidente que lo apoya la gente, lo que hoy –por ayer- pasó en Venezuela demostró que Guaidó es a quien la gente apoya, lo quiere, y quiere que haga lo que está haciendo”.

Doris Molero





“En todas las ciudades de Venezuela hubo estas demostraciones, mientras que los chavistas como Maduro y su gente, estuvieron en un pedacito pequeño y a última hora fue a esconderse al palacio de Miraflores y en un lugar encerrado, con un poco de gente, habló para dar la idea que es un golpe de Estado, cuando no lo es, porque la Constitución de Venezuela, en sus artículos 350 y 333, dice que cuando el hilo constitucional se rompe, como acá con Maduro, que no lo reconoce la comunidad internacional, y no juró ante la Asamblea Nacional sino en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo maneja él, no es presidente de Venezuela, y el 350 obliga a todos los venezolanos a que hagan algo para devolver esto”.

Aseguró, a pesar de lo que sucede en las calles de Venezuela, que la decisión de Guaidó les genera “mucha alegría y esperanza. Los venezolanos llevamos 20 años luchando contra esto y hemos hecho de todo. Ahora hay venezolanos en todas partes del mundo, las familias están todas separadas, lo que es un gran dolor”.

“La gente en mi país se muere todos los días por falta de medicinas, y un régimen, un presidente, que no admite que hay una crisis humanitaria, que no hay medicinas y que la gente se muere todos los días, y por no declarar que hay una crisis humanitaria, ni acepta que nosotros le mandemos medicinas a los nuestros, es casi criminal”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista con este diario, Molero contó por qué terminó, al igual que decenas de venezolanos, optando por nuestra provincia para vivir. “Para mí Jujuy fue el destino, no sabía que exista. Conocí a mi esposo por internet, ambos profesores universitarios y me iba a Chile, y me dijo que venga, veríamos si funciona y funcionó, y nos quedamos”.

“La gente ha llegado acá porque Argentina les abrió las puertas a las personas, en otros países ponen más trabas con los papeles. Argentina es un país muy generoso”.

Agregó “una vez que han llegado se han quedado y están trayendo a sus familiares, no se van a otro lado, se quedan acá como los médicos venezolanos que vinieron a Jujuy porque les dieron la oportunidad de trabajar, la mayoría de los venezolanos que vinimos somos gente preparada que busca una nueva vida, mi hermano se vino porque su hijo de 8 añitos no podía tomar leche, no estaba comiendo y decidió venirse”.

“Estamos felices de estar acá, nos sentimos seguros. Después de vivir en el infierno, amamos a Jujuy, amamos caminar por sus calles, el calor de los jujeños, son todos muy amables, siempre nos abrieron los brazos. Estamos muy agradecidos al pueblo jujeño”, concluyó.