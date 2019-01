Palpalá: la UNESCO reconoció a Gabriela Baduzzi, proteccionista de animales

Jujuy al día® – Fue designada “Miembro de Honor” del Internacional Art Council, que sirve de vínculo a todas las ONG´s de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La proteccionista de animales y referente del “Hogar San Roque” Gabriera Baduzzi, , fue designada por la UNESCO “Miembro de Honor” del Internacional Art Council, que sirve de vínculo a todas las ONG´s de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El presidente de la Región NOA de las Naciones Unidas de Todas Las Artes, Eduardo Bonutto, manifestó al respecto, “éste reconocimiento es muy importante, porque Gabriela pasó a ser miembro de honor del Internacional Art Council, que abarca 170 países y trabajamos con todos los preceptos de la UNESCO”.

Asimismo, el funcionario, señaló que el reconocimiento surgió tras haber sido distinguida como “Personaje del año”, “ésta prestigiosa institución empezó a seguir la obra que realiza, y por todo el trabajo y el empeño que pone, es una persona que merece ser miembro de honor”.

Por su parte, Gabriela, expresó “hace unos días nos llamaron para informarme que estaba nominada a recibir esta membrecía tan importante, me siento muy feliz y honrada, y estoy enormemente agradecida al presidente de la Región NOA, Eduardo Bonutto, que fue quien me nominó. Son 17 años de esta labor, con diferentes dificultades, y nunca me di por vencida para lograr tener un refugio para los animales, y sobre todo poder llegar a la gente, que entienda que la tenencia responsable es vital, no sólo por el bienestar del animal, sino también por el de toda la comunidad”.