Jujuy: “SAME Salud Mental”, un sistema que marca tendencia y busca ser replicado en varias provincias

Nuestro medio dialogó con la titular del SAME Jujuy, Sonia González, quien realizó un balance de lo que significó la implementación del sistema "SAME Salud Mental" y a cómo se trabajará con otras provincias para que nuestro modelo sea replicado.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Sonia González expresó que “Salud Mental es un ejemplo para Argentina, porque somos el primer sistema prehospitalario que lo implementa. Tuvo mucho trabajo todo este 2018, por suerte tenemos 7 licenciados y una trabajadora social y muchas asistencias, al extremo que hay veces que las asistencias son simultaneas y algunas se pueden hacer con salud mental y otras no”.

“La demanda ha aumentado, esto es importante decirlo, porque quiere decir que estamos llegando, que la gente necesita Salud Metal y nos activa, y eso para nosotros es importante”.

Comentó que, “como modelo, es muy importante, porque se va a implementar en otras provincias. Hemos hecho convenios para que este año vengan a rotar otras provincias, observarán cómo se implementa el servicio y así lo puedan implementar en sus lugares de origen lo cual es muy positivo en cuanto a la atención de la comunidad”.

Además, resaltó que “respecto a nosotros como SAME, como empleados, es muy importante porque muchas veces hay asistencias que nos pueden desestabilizar desde lo emocional, hemos tenido algunas circunstancias, y es importante que ellos sean la primera contención, que antes no la teníamos, lo que es prioritario para que podamos brindar una adecuada asistencia sanitaria, debemos tener cierto estado de salud, y la salud mental forma parte”.

González explicó “Salud Mental del SAME es prehospitalaria, lo que si tenemos dentro del equipo es una trabajadores social, es la que continúa después el trabajo en redes. Tenemos casos de intentos de suicidios que se repiten, o de ideación suicida y no queremos que se concreten, y se activa al puesto de salud, se da intervención a las diferentes instituciones y nos pone en alerta en el caso que tengamos alguna situación de riesgo, porque muchas veces los pacientes psiquiátricos se escapan de la contención y hay que hacer un seguimiento o traslado, todo un trabajo se tiene que hacer con red con un paciente psiquiátrico, el SAME hace la atención aguda, no controlamos, pero si el seguimiento sobre la evolución del cuadro”.