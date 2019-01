Jujuy: Fiscal se mostró disconforme con parte del fallo de la causa “Pibes Villeros”

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, la Fiscal Liliana Fernández de Montiel, se refirió al fallo que condenó a Milagro Sala a 13 años de cárcel, e indicó que tiene cierta disconformidad en parte de la resolución de las juezas por lo que esperarán los fundamentos del fallo.

Liliana Fernández de Montiel expresó “estamos conformes, lo que pasa es que habíamos pedido condena para los otros cooperativistas y el veredicto lo condena a Tolosa, que era el funcionario firmante y los absuelven a los otros cooperativistas. Aparte, la pena que le dan a Pablo Tolosa es mínima y él estaba acusado por 12 hechos de fraude, no podrían haberle puesto nunca el mínimo. Por eso, esperaremos los fundamentos”.

Acerca de la condena a Sala, señaló “esperábamos más de pena, pero vamos a ver cómo lo valoraron, como se parte del mínimo y se pide una pena más alta por el concurso de delitos por los cuales terminan condenándola que son tres delitos que tienen penas altas, porque está como jefa de la asociación ilícita, entonces pensábamos que la pena era más alta, por lo que esperaremos ver cuáles son las consideraciones y los elementos que han incidido en esa pena”.

Por ello, al ser consultada sobre si estima que se hizo justicia con el fallo, respondió “sí, entendemos que en algunas partes sí”.

“Además hay otro tema, pedimos como pena accesoria el decomiso no solo de los instrumentos de delito sino de los bienes que son productos de los delitos y en algunos casos devolvieron los bienes, no es justo. En ese punto no hay justicia, porque si se han beneficiado con el elemento del delito entonces tiene que salir el decomiso”.

Acerca de la condena en suspenso del ex titular del IVUJ, Lucio Abregú, expresó “entendemos que no se ha expedido el veredicto sobre toda la acusación, habíamos pedido que se lo condene por dos hechos concursados realmente, pero no se ha dicho que son dos hechos o uno y se le ha aplicado solo 3 años en ejecución condicional. Entendemos que deberemos revisar los fundamentos de la sentencia”, concluyó.