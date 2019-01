Jujuy: la justicia ordenó que no realicen construcciones cerca del Cerro de Siete Colores

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Claudia González, titular de PROCONSUMER Delegación Jujuy, se refirió a la medida cautelar fijada por la justicia en feria, que le impide al cantante “Memo” Vilte realizar construcciones o modificaciones en lo que sería su terreno a los pies del Cerro de Siete Colores en Purmamarca.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Claudia González expresó “hemos presentado un amparo los últimos días de diciembre y como estaba cerca la feria se pasó para la feria. El amparo retomará su trámite en febrero, pero lo que se hizo lugar en el Juzgado en feria, a cargo de la doctora Caballero, es a una medida cautelar que se le solicitó”.

“Los autores del amparo son vecinos de Purmamarca y el demandado es Edgardo Cesar Demetrio Vilte, más conocido como “Memo” Vilte, quien ha hecho conferencias de prensa, videos, diciendo que es el propietario del Cerro de Siete de Colores, cosa que a nosotros no nos consta, sabemos que es propietario de un terreno aledaño y que el carácter de propietario decidió un buen día cercar nada menos que el camino de acceso al Cerro de Siete Colores”.

Agregó “entendemos que el Cerro no puede tener dueño, y los vecinos preocupados presentaron este amparo”.

Comentó que el miércoles “la doctora Caballero hizo lugar a la medida cautelar solicitada por mis asistidos y le ordena a Memo Vilte abstenerse de ejecutar cualquier obra de construcción o modificar las condiciones actuales del inmueble de su propiedad individualizado y que está emplazado en Purmamarca y cuyo proyecto no estuviera aprobado por la Comisión Municipal de esa localidad y por la autoridad de aplicación de la ley provincial 5206, porque acá no se está cumpliendo con la ley de medioambiente de la provincia ni la de presupuestos mínimos ambientales de Nación”.

“Además, se ordena al señor Vilte que se abstenga de desarrollar cualquier actividad comercial o cultural sin la debida habilitación municipal. Esta cautelar es la que nos deja tranquilos de, que hasta que no se resuelva el amparo, no se puede alterar la situación dentro del inmueble”.

Indicó que el proceso del amparo “se retomará en febrero y este proceso contempla que se le corra traslado de la demanda al señor Vilte para que haga ejercicio de su derecho de defensa y presente las pruebas, y nos convocarán a una audiencia donde las partes manifestarán su posición y preocupación, especialmente no tenemos acceso, no podemos constatar ni afirmar, que el señor Vilte sea dueño el Cerro de Siete Colores, si lo compró no sabemos a quién ni cómo pero en cualquier caso el derecho al libre acceso a tiene que ser dominio público, del Estado y no puede ser restringido a los particulares ni siquiera porque él sea dueño del camino”.

“Habrá que compatibilizar de la mejor manera el derecho individual del señor Vilte como propietario y el derecho colectivo que tenemos todos de acceder al Cerro de Siete Colores y disfrutar del paisaje”.

Señaló “hay una cuestión en cuanto a medioambiente, los vecinos los actores entienden que no se puede hacer una obra de infraestructura como un paseo de artesanos o un anfiteatro como manifestó el señor Memo Vilte porque se correría riesgo que se afecte la estructura del Cerro y se desmorone”.

Agregó “no es cualquier emprendimiento, ni mucho menos sin contar con las autorizaciones necesarias en el caso de medioambiente, hay que tener un estudio de impacto ambiental previo a cualquier autorización y ese estudio debe ser sometido a consideración de la opinión pública, todos, no solo los vecinos de Purmamarca, mediante una audiencia pública ambiental. Es lo que se tendrá que hacer a partir de febrero”.