Récord de donantes en Jujuy: en 2018 se cuadruplicaron las cifras

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, al titular del CUCAIJUY, Héctor Illanes, brindó detalles de las procuraciones del año 2018, que en muchos sentidos fueron un récord para Jujuy, al punto de haber cuadruplicado el número de donantes del año 2017.

Además, se refirió al efecto de la recientemente reglamentada “Ley Justina”, y señaló que en Jujuy, desde mayo a la fecha, se recolectaron la misma cantidad de actas positivas que las juntadas en 10 años.

Héctor Illanes

Al respecto, Héctor Illanes expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “uno de los objetivos tenía que ver con aumentar la procuración, aumentar el número de donantes y este año 2018 tuvimos 16 donantes, pero desde el 2014 al 2017 había 16 donantes en total en esos 4 años, y nosotros en el 2018 logramos 16, lo que significó un récord histórico para la provincia. En ese sentido, estamos conformes”.

“La provincia, por millón de habitantes, quedó décima, antes estábamos bastante más atrás y ahora tenemos un número importante por millón de habitantes, asique, en ese sentido, lo cumplimos”.

Resaltó que “para llegar a cumplir esto, fue muy importante la ley, y también estamos conformes con lo que habíamos pensado en la capacitación, se hicieron jornadas, se trajeron profesionales muy importantes, se hicieron teleconferencias, se trabajó mucho con el personal, de enfermería sobre todo, fue un apoyo muy importante el que se tuvo, y eso va dando resultados”.

“Si uno ve con esta ley los números en general, las provincias que ya habían empezado a trabajar en forma importante con la capacitación, crearon sus unidades, ya tenían buenos números y no los mejoraron tanto, porque ya eran buenos. Es importante esta ley, la capacitación, y que el sistema de salud tenga los recursos para que pueda funcionar el sistema de procuración”.

Acerca de los órganos trasplantados, y si los mismos fueron destinados a pacientes jujeños, Illanes mencionó “esto está reflejado, el trasplante de córnea, durante el año pasado, se realizaron en 29 personas con residencia en Jujuy y es el número más alto que hubo. Las córneas, y otros, se distribuyen primero de manera local, luego regional y a nivel nacional. La cantidad de donantes renales de donantes cadavéricos llegaron a 17 y eso también es la marca más alta para habitantes de la provincia”.

Consultado por este diario sobre la práctica de trasplantes de donantes vivos, el titular del CUCAIJUY comentó “sí, en el 2018 hubo, y los donantes vivos generalmente son renales, y se mantuvo igual al 2017: 5 en ambos años”.

En relación a la lista de espera en Jujuy, señaló que la misma aumentó. “Está aumentado porque eso es también parte de nuestro trabajo, procurar órganos, fiscalizar y hacer que los pacientes que necesiten órganos lleguen a la lista de espera. Por ejemplo, en la lista de córnea, hubo un récord de trasplante en la provincia, pero la lista está aumentando, eso significa que estamos visibilizando el problema que antes no veíamos, y es parte del trabajo que estamos realizando, es uno de los objetivos, no solo en la procuración sino en que cada jujeño que necesite un órgano pueda llegar a estar en la lista de espera”.

Aseguró que para este 2019 “estamos más enteros que en el 2018, y con muchas ganas. Incorporamos a una asistente social que nos ayuda mucho en los casos de los pacientes trasplantados que muchas veces tienen inconvenientes sociales y estamos todos aprendiendo en el camino y esperamos que este 2019 sea un muy buen año”.

En otro tramo de la entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, el titular del CUCAIJUY se refirió a la reciente reglamentación de la Ley Justina, señalando que “está en vigencia desde agosto del año pasado, cuando se promulgó. La Ley Justina se aplica en provincia y país desde entonces. Es una ley que tiene muchos capítulos y artículos y se fueron reglamentando al principio, por cuestiones de tiempo y operativas, los que mantenían el normal funcionamiento de la procuración de órganos, porque si no hubiera habido un parate, y el resto salió ayer –por el lunes”.

“Para entender el espíritu de la ley hay que hacer un poco de historia. Cuando empezó la actividad del trasplante en el país a la familia se le preguntaba si ellos estaban a favor o en contra de la donación, en la familia estaba la decisión. Con una nueva ley superadora, se hacían entrevistas familiares, pero no preguntándole lo que querían sino como reservorio de información de lo que esa persona quería. Consistía en preguntar qué pensaban sobre lo que hubiese querido, poníamos en la familia la voluntad de la persona fallecida, si en vida no se manifestó en forma escrita, tampoco era una forma preguntar en esos momentos cuando hay tanto miedo, cuando deben asumir tanto dolor, eran situaciones dificultosas”.

Destacó que ahora “el espíritu de esa ley fue más allá, en el capítulo 1 habla sobre los derechos de las personas, habla de la autonomía e independencia que cada uno debe respetar la voluntad y se insta a las personas en vida digan lo que quieren, por sí o por no. Ya no se le pregunta a la familia, y se presupone que, si no dijeron que no, son donantes presuntos, a la familia no se le pregunta, se les informa”.

Sobre si estima que, con la aplicación plena de la ley, aumentarán las procuraciones, Illanes contestó “aumentaron, en números se llegó a un 15,4 por millón de habitantes, una marca histórica en el país, antes era alrededor del 14, pero el aumento tiene que ver con otra parte de la ley Justina, la Ley 27447, que tiene que ver con la capacitación continua de los integrantes del sistema de salud, pone un número en el presupuesto que no puede ser menor para esto. Habla de la creación de unidades de procuración, la gente que fallece en hospitales y si no están preparados para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, el mantenimiento del cadáver y el proceso médico y administrativo, si no las tiene tampoco va aumentar por más que la ley hable de donante presunto”.

“La integridad de la ley llevará a que los números aumenten y para eso se necesita mucho trabajo, ser creativos en la utilización de recursos, en la formación médica continua, de todo el personal del hospital, de los enfermeros que cumplen un rol importantísimo, todo el hospital debe ponerse al hombro la ley para que los números sean significativos”.

Acerca de la cantidad de actas para ser, o no, donantes en Jujuy, comentó “acá en Jujuy hasta el 30 de mayo del 2018, cuando tuvo media sanción la ley, había registrado 4 mil actas, de las cuales 3 mil eran por el sí, y mil por el no, y estas actas se habían juntado en un periodo aproximado de 10 años. Desde ese 30 de mayo, día de la media sanción, hasta ahora, vamos recabando 8 mil actas, porque hemos tenido una política activa de salir a preguntar a la gente porque creemos en la autonomía y voluntad de las personas”.

“De estas 8 mil actas, le diría que la mitad son por el sí y la otra mitad por el no, pero la gente está aceptando, confiamos y les preguntamos porque un acta la pueden revocar, si hoy tal vez no se sienten preparados o siente que nunca le va a suceder nada, pero la vida cambia, y deciden donar, la pueden revocar. No tenemos miedo de preguntarle a la gente, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad y respetamos lo que dicen”, concluyó.