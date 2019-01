Jujuy: especialista habló sobre la muerte del puma y las razones de su presencia en zonas urbanizadas

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Miriam Morales, integrante del Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu), se refirió a la muerte de un ejemplar de puma, hallado ayer sobre ruta 66 a la altura de Palpalá, y explicó cuáles serían las razones por las que estos animales son vistos en zonas urbanizadas.

Recordemos que semanas atrás, otro ejemplar de puma fue visto y fotografiado caminando en las calles de barrio Los Perales, lo que generó gran alarma en la población de la zona.

Al respecto, Miriam Morales expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “lamentablemente el ejemplar muerto es una hembra adulta, y con lo cual, a nivel de población, un puma, que es un mamífero tan grande, es una perdida muy significante, ya que los animales grandes se reproducen como nosotros, más tardíamente, necesitan más tiempo para dedicarle a sus crías, y eso implica un golpe muy fuerte para la población de pumas en la provincia”.

“Aparentemente no estaría en estado de gravidez, pero eso se constatará en el momento que se estudie el animal por completo, pero aparentemente no. Hoy podemos decir que es una hembra adulta porque no tiene machas en el cuerpo, no sabemos qué tan joven puede haber sido”.

En relación al estado de la población de estos grandes felinos en la provincia, la especialista explicó “lamentablemente dentro de Jujuy no hay estudios sobre la población de pumas. Hay algunos que se están llevando a cabo sobre otro gran felino que es el jaguar en Yungas y otros felinos que han permitido tener una primera observación de algunos ejemplares de puma, pero no hay datos publicados ni que estén disponibles de cómo está la población general en la provincia”.

“A nivel nacional sabemos que es una especie que su estado va a depender de la zona de la que hablemos. Hay áreas que está disminuido especialmente por lo que tiene que ver con la pérdida de hábitat, y muchas veces con los problemas de caza legal e ilegal ya que estos felinos grandes tienen problema con el ganado por lo que son cazados y eso genera un conflicto importante, sin embargo, hay, por suerte, otras áreas donde se está recolonizando la especie y está en crecimiento la población. En Jujuy aún no sabemos cuál es el estado especifico de la especie”.

Consultada por JUJUY AL DÍA® sobre las razones por las cuales se están viendo pumas en zonas urbanizadas, Morales comentó, “hay varias posibles razones. Primero, no es extraño verlos, aunque en la provincia nos sorprende, pero a lo largo de toda la distribución del puma, desde Canadá hasta Santa Cruz, son numerosos los encuentros en áreas periurbanas, no es algo extraño”.

“Puede ser, no podemos afirmar que sea este caso, por lo que sucede cuando los animales se dispersan, es decir cuando llegan a la edad que deben desprenderse de su madre y elijen irse lejos, pueden caminar mucho, hay registros de más de 400 kilómetros de desplazamientos solo para la dispersión, y los animales jóvenes buscan otros territorios donde puedan estar y en ese paso pueden pasar por territorios que no sean los más felices para ellos, pero lo hacen”.

Agregó “otro factor, como los resultados de nuevos estudios sobre los estados de conservación de mamíferos de Argentina, que lleva adelante la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, una de las cosas que sale a la vista es que uno de los grandes problemas que tiene el puma actualmente es el de caza, legal o ilegal, ya que por el ataque al ganado es cazado, incluso en algunas provincias es considerado plaga, con lo que no estoy de acuerdo”.

“La pérdida de hábitat ha sido fundamental también, si bien este es un animal muy generalista, es decir que se adapta bastante bien a muchas modificaciones a las que otros felinos no. Por ejemplo, el jaguar en algún momento estaba distribuido hasta el norte de Rio Negro, ocupaba Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, pero por la urbanización se ha visto reducida la población en Misiones, Jujuy y parte de Formosa, pero el puma dentro de la misma urbanización no se ha visto disminuido de la misma manera”.

Sostuvo que “esto no significa que sea inmune, está extinto en algunas de las ciudades más grandes cercanas a Buenos Aires y en Norteamérica es muy notable como en la parte este del país el puma está ausente, y es donde están las grandes ciudades”.

Consultada sobre si la caza o disminución de sus presas también es otro factor para que dejen su hábitat en busca de comida, Morales explicó “comen prácticamente solo carne, cazan de todo un poco, sus presas varían según el área donde están, son generalistas, cazan lo que encuentran. Sí tienen algunas presas preferidas, pero dependerá de la presencia de otro carnívoro y del tamaño de las presas, tales como corzuelas, quirquinchos, que son parte de la dieta de un puma. Esta es una de las razones que se ha visto para otros carnívoros deban salir de su hábitat adecuado a uno menos adecuado en busca de alimento”, concluyó.