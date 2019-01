Jujuy: filman a dos inspectores municipales “coimeando” a un comerciante

Esto ocurrió el día 28/12/2018 en el local. Personal de Control comercial, mas específicamente de Seguridad Alimentaria, se presentaron para hacer un chequeo de "rutina". Se puede ver que uno de los inspectores pasa y revisa las instalaciones, mientras el otro revisa la heladera de bebidas. Estas personas "detectaron" que en algunos de los quesos de cabra que comercializamos no se puede leer bien la fecha de vencimiento. Cabe aclarar que los quesos son de La Huerta Tambo, productos procedentes de Huacalera (www.lahuertatambo.com), único tambo caprino de la provincia que cuenta con RNE y RNPA (Registro Nacional de Establecimiento y Registro Nacional de Producto Alimenticio), lo que habilita sus productos para la libre comercilizacion dentro del país, siendo estos productos envasados al vacío como se puede apreciar y CONSERVADOS EN HELADERA. Ademas cabe mencionar que estos quesos tienen una duración de 60 días, y en nuestro establecimiento la rotación no llega a exceder los 10 días. Me pregunto si estos inspectores son así de rigurosos en zonas aledañas a la vieja terminal, donde los quesos se venden sin refrigeración alguna, sin saber la procedencia, y ni hablar de que estén envasados al vacío. Estos inspectores, como se puede apreciar en el video, le dijeron al empleado que los atendió, que la multa por esto, era de $15.000 aproximadamente, pero que para que no la hagan, podían arreglar de otra manera. Sin descaro alguno, le pidieron $700, a lo que nuestro empleado dijo que recién empezaba el turno, que no disponía de ese dinero, y se bajaron a $400. Se puede ver claramente como estos inspectores a las 11:54 hs de la cámara le dicen a nuestro empleado que ponga el dinero en el cuaderno, agarrando uno de los inspectores el cuaderno para luego sacar el dinero. Quiero difundir este video, porque los comerciantes jujeños estamos cansados de esta gente, estamos cansados de luchar todos los días con inspectores coimeros como estos, con persecuciones diarias a comercias que tienen sus cosas en regla, cuando hay tanto comercio ilegal y en condiciones que no llegan a mínimas de salubridad, donde van a hacer el famoso vermut mañanero.