Jujuy: “la Unión Convivencial es un híbrido que se prestó para muchas travesuras”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del Registro Civil de la provincia, Daniel Ferreyra realizó un balance cualitativo de las actividades de la entidad durante el 2018, año que calificó como “muy pesado”, donde, a pesar de no poder concretar muchas cosas, lograron cumplir con todos los servicios.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Daniel Ferreyra expresó “lo más satisfactorio de este año fue que, cuando comenzaron las clases habíamos logrado digitalizar el grueso de las actas de los chicos en edad escolar, y durante casi 5 semanas estuvimos emitiendo en promedio 1200 actas de nacimiento por día, manualmente hubiera sido imposible, lo que ratifica la importancia que tiene tratar de digitalizar todo el archivo. Estamos en eso”.

“Ha sido un año muy pesado el 2018, porque la situación económica de la provincia no era buena, más allá de que tengamos recursos, por ahí no puedo gastar esos recursos porque en otros lugares no había fondos y el Estado tiene que usar lo que tiene a mano, y por una cuestión de prudencia hay muchas cosas que hubiéramos querido hacer y no pudimos. No obstante, logramos cumplir con todos los servicios, que es lo importante porque sobre todas las cosas está el ciudadano”.

Comentó que durante el 2018 “ingresaron muchísimos oficios judiciales, es increíble, porque se ha judicializado todo. Por ejemplo, casos donde un menor se quiere sacar el apellido del padre, donde generalmente cuando uno lee la presentación se da cuenta que es incitado por la madre, porque está todo un poco revuelto”.

En este sentido ejemplificó “la Unión Convivencial es un hibrido que se prestó para muchas travesuras. Nuestra legislación establece derechos para la concubina o concubino cuando eventualmente lo tramitara o de lo contrario estaba la libertad de casarse o no, entonces porqué hacer ese hibrido que encima va en aumento, si esos híbridos terminan mal porque se presta para el engaño de uno y otro, o para conseguir algo, por ejemplo, un hombre tiene una prima en un barrio y está embarazada y dicen ‘hagamos la unión convivencial y después la disolvemos’, eso ya ha pasado”.

“Además cuando analizas te das cuenta que, si bien los matrimonios mantienen un número similar con el crecimiento poblacional, da la pauta que el porcentaje es menor, pero lo que sí aumentan año a año son las uniones convivenciales. En 2017 creo que fueron 547, no tengo las del último año para comparar, pero no me extrañaría que sean más”.

Por otra parte, se refirió a la potencial nueva normativa para los trámites de DNI y Pasaportes. “No hay un instructivo del Registro Nacional, solo lo que se leyó por la prensa, que el Registro Nacional comunicaba que los trámites se iban a continuar efectuando de la manera, de la actual, en algún momento van a mandar un instructivo y podría ser obligatorio en el caso de los chicos la presentación del carnet de vacunas porque es para cuidar su salud. Ahora, cuando hablamos de los grandes, una persona mayor de 60 años los va a mandar a pasear”.

Para concluir, Ferreyra señaló “el año fue duro para nosotros, en el balance nos queda la satisfacción que se pudieron atender todos los servicios, cada día con un poco más de esfuerzo ya que nos está faltando recurso humano, pero no tuvimos falencia en ninguno de los sectores”.

En relación a las metas para este 2019, mencionó “la meta más ambiciosa que teníamos era construir un local para el Registro Civil de capital, pero no se dio por la economía. Veremos cómo viene en el 2019, aunque no pedía mucho esfuerzo, sino que nos dieran una propiedad vieja del Estado y nos ocupábamos del resto. Veremos cómo viene la situación y si se puede concretar”.