Jujuy: en 2018 bajaron más de un 20% las víctimas en siniestros viales

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la titular del SAME, Sonia González, brindó un resumen sobre las asistencias del servicio de urgencia de Jujuy en los siniestros viales.

Si bien durante el 2018 hubo más incidentes y más personas asistidas en comparación al 2017, los fallecidos han sido 21% menos.

Las cifras son hasta el 20 de diciembre del 2018.

Sonia Gonzalez

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Sonia González expresó “hicimos un balance respecto a las intervenciones del SAME en los incidentes de tránsito sobre cuántas personas se han asistido. En el 2017 tuvimos en total 3.770 incidentes de tránsito en los que intervino el SAME. Aclaro esto porque normalmente hay más incidentes y no en todos intervenimos nosotros porque quizás no tenemos todas las bases operativas o bien porque son fallas mecánicas que no hacen a la asistencia, el SAME hace asistencia sanitaria, atiende a personas”.

“En este total de incidentes, se atendieron a 5.199 personas, y lamentamos el fallecimiento de 155 personas, eso en todo el 2017”.

“En el 2018 –agregó-, hicimos la estadística hasta el 20 de diciembre, porque a partir del 21 hay tolerancia cero, y luego de esa fecha haremos una nueva estadística. Tenemos más incidentes: 4.015, con 7.045 personas asistidas”.

Pero resaltó que “hemos tenido menos fallecidos, hasta ese momento de cierre, tuvimos 122 fallecidos por incidentes de tránsito”.

“Esto es importante, se está contribuyendo, pero los grandes cambios no se ven de un día para el otro, no hablamos solo de tolerancia cero sino de tomar conciencia, de utilizar los elementos de seguridad, la gente está tomando conciencia y con tolerancia cero la gente deberá tomar más conciencia, porque ya no vamos a tener vuelta atrás, pero vimos desde lo que asistimos, en las estadísticas, que el 24 se atendieron menos incidentes que el año pasado. Me parece que, de a poco, las cosas pueden ir cambiando si cada uno pone de su parte lo que debe”.

Acerca de las personas fallecidas, Gonzalez señaló que “el 52% corresponden a incidentes en moto, tanto de los 155 del 2017 y los 122 del 2018. El rango etareo de los fallecidos está entre los 15 y 45 años con picos entre los 20 y 40. Hablamos que la mayoría de los fallecidos por incidentes fueron en moto, sin los elementos de seguridad, con ingesta de bebidas alcohólicas en la mayoría, y tiene entre 20 y 40 años”, concluyó.