Tolerancia cero en Jujuy: bolicheros acompañan medidas del gobierno, pero reconocen que “llevará un tiempo que tenga efecto”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el presidente de la Cámara de Empresarios de Confiterías Bailables y Afines de la Provincia, Daniel Toffoli, se refirió a las estrategias y herramientas que los empresarios, y en particular él, están implementando para acompañar las medidas del gobierno de la provincia en pos de la tolerancia cero de alcohol al conducir.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Daniel Toffoli expresó “junto con la gente del Ministerio de Seguridad y, sobre todo con la Secretaria de Seguridad Vial, venimos trabajando hace tiempo en el armado e implementación de un protocolo del programa de ‘Conductor designado’, cumpliendo los parámetros y preceptos de la ley de nocturnidad”.

“En este sentido, este fin de semana hemos hecho una prueba en uno de mis negocios ubicado en Alto La Viña, con la implementación por primera vez, con participación plena de Ministerio y Seguridad Vial, del protocolo”.

Explicó que este protocolo consiste en “toda persona que ingresa al local bailable tiene la potestad de inscribirse o participar del programa, a modo voluntario, lo manifiesta, sopla el alcoholímetro que es manejado por el personal del Ministerio de Seguridad, y si da cero se le pone una pulsera y se lo anota en una planilla. Se le indica que a la salida tiene que volver a pasar al control, y si da cero, esa persona tiene como premio para la próxima vez dos entradas, para él y un acompañante, y bebidas sin alcohol como gaseosas, jugos, o agua mineral, lo que quiera, con algún límite”.

Señaló “dentro del boliche cuando se incorpora al programa no tiene ningún derecho, primero tiene que cumplir y después tiene el premio, una vez que demuestra que no ha consumido alcohol, porque en el caso del pasado fin de semana, 40 personas soplaron el alcoholímetro y luego volvieron a pasar la mitad, la otra mitad por alguna razón no volvió”.

“Primero, hay que cumplir con los pasos del programa y se tiene el premio para los sucesivos fines de semana. Esto en mis locales será implementado y mejorado porque la prueba piloto sirvió para definir algunos temas operativos, por ejemplo, la ubicación de las personas. Este fin de semana tendremos más comodidad para la gente del Ministerio de Seguridad y entendemos que puede haber algún tipo de publicidad para que cuándo apenas ingresen sepan que está la posibilidad de incorporarse al programa”.

Acerca de este inicio de adhesión al programa, señaló “la gente no estaba enterada porque no hubo difusión previa de que íbamos a empezar este fin de semana, se sorprendió y participó. En la medida que ingresaban se le informaba sobre la opción de ingresar al programa, y más o menos unas 40, un poco más de personas, manifestaron su voluntad, soplaron el alcoholímetro y a la salida casi la mitad pasaron y pasaron la prueba”.

Comentó “esto tiene que ir acompañado de una campaña de difusión y promoción de concientización. Como todo cambio cultural importante, llevará un tiempo que esto tenga efecto y en este sentido los boliches de la Cámara, aunque no todos están en la Cámara, solo algunos, pero otros que no están también han participado en el armado de este protocolo”.

Agregó “además ponemos a disposición del Ministerio de Seguridad todo el aparato de publicidad que podemos tener, esto es pantalla gigante para pasar algún spot publicitario respecto de la ventaja que tiene conducir sin ingerir alcohol. Más o menos así funciona y es lo que se pone en marcha”.

Recalcó que “esto tiene que ser acompañado de una difusión masiva e igual, no puede ser que cada empresario haga sobre esto lo que se imagine, debe ser una campaña implementada desde el Estado y que colaboremos con la difusión. A modo de ejemplo, leí que hubo, respecto a la pirotecnia, pocos incidentes, me pregunté a mí mismo cuanto tiempo llevó que la gente vaya tomando conciencia de no usar pirotecnia porque es complicado para los niños que padecen autismo o alguna cuestión de salud, para las mascotas. Esto llevó años. El tema de la tolerancia cero será lo mismo, será un desarrollo progresivo y la gente tomará conciencia que debe ser así, que es incompatible consumir alcohol y manejar”.

“Desde la Cámara estamos de acuerdo con el gobierno y el Ministerio para implementar este programa porque entendemos que esto va a redundar en la seguridad de todas las personas, no solo en los que manejen sino de terceros que pueden ser víctimas de un siniestro vial por el consumo de alcohol al manejar. La Cámara y todos los boliches de la misma estamos de acuerdo en el desarrollo del programa”, concluyó.