Jujuy: en Navidad se registraron muchos accidentes graves de motociclistas vinculados al consumo de alcohol

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la titular del SAME, Sonia González, brindó detalles sobre las atenciones del servicio de emergencias durante la última semana, y particularmente durante Nochebuena y Navidad, destacando la importante cantidad de siniestros viales durante la noche del 25, la mayoría protagonizado por motociclistas que sufrieron heridas graves y estuvieron vinculados al consumo de alcohol.

Además, resaltó que el fin de semana hubo 16 personas heridas con arma blanca, y durante las fiestas de Navidad, solo dos atenciones por el mal uso de la pirotecnia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Sonia González expresó “respecto a los incidentes, en general, correspondientes a la semana 51, tuvimos 99 incidentes donde intervino el SAME y de esos, 68 ocurrieron a partir del viernes 21. Como relevante, el día 24 tuvimos, en comparación al año pasado, menos incidentes de tránsito, lo que es importante”.

“Durante todo el fin de semana no tuvimos fallecidos en estos hechos, ocurrieron en otras fechas. En relación al 25 de diciembre, esta fecha y el 1 de enero son fechas donde el SAME trabaja mucho. Hubo incidentes, bastantes, en motos y graves. Cuando hablo de graves hablo de traumatismos encéfalo craneano graves, en la mayoría asociados al alcohol, no en todos, pero sí en estos graves, la mayoría fueron en motos, no utilizaron el casco, estaba comprobado, esto como dato negativo”.

En relación a las agresiones entre personas, señaló “tuvimos agresiones físicas, sí se observó este fin de semana heridos por arma blanca, en total 16 personas que sufrieron estas heridas. De estas, 12 fueron en San Salvador de Jujuy, un dato importante comparado con otras semanas y con la misma semana del año pasado”.

Para finalizar, se refirió a las atenciones por heridas por el mal uso de la pirotecnia. Comentó “acerca de la pirotecnia, tuvimos menos asistencias que el año pasado, creo que fue en general tanto en atención pre hospitalaria y hospitalaria. Tuvimos uno en la madrugada del 25 y uno en la mañana, solo dos servicios, que no eran graves son los únicos datos. Uno tenía 14 años y el otro de 9, uno con una herida en miembro superior y otro con herida en el rostro”.