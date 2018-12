Jujuy al día® – Desde la institución Unión Empresarios de Jujuy comunican que, luego de una segunda audiencia de conciliación con el Centro de Empleados de Comercios (CEC), en la que participó además la Cámara de Comerciantes de Jujuy, en el Ministerio de Trabajo, para acordar el horario de cierre de comercios para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, no se llegó a ningún acuerdo. Desde la UEJ se puso toda la predisposición en la negociación, pero desafortunadamente desde el CEC no hubo la misma voluntad, por lo que no se pudo llegar a acuerdo.

La UEJ recuerda que los días en que más se vende en el año son los previos a navidad, y este año esos días cayeron sábado, domingo y lunes. Habiendo sostenido las estructuras y empleos durante todo el año, e incluso en momentos en que no había ventas, no es justo tener que cerrar en los días que más ventas hay en el año.

Las pymes no están resistiendo ya que las ventas cayeron enormemente en 2018, y si eso pasa, los puestos de trabajo desaparecen, entonces, ¿cuál es el fin de buscar, por parte del Centro de Empleados de Comercio, que las pymes y comercios de Jujuy no abran sus puertas el día en que más ventas hay? Acaso ¿buscan que los comercios no se mantengan y los puestos de trabajo de sus asociados se pierdan? El CEC debería abogar por que los comercios que dan empleo a sus asociados, les vaya bien, no al contrario.

Al mismo tiempo se recuerda que los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, en todo el mundo son días normales de trabajo, ¿por qué en el país, y en la provincia, no se debería trabajar un día laboral normal y en el que más venden los comercios? Además, cada profesión y rubro tiene su régimen horario, y para el sector comercio, los días previos a navidad son días en que sí se trabaja, debido a las ventas.

Desde la UEJ además hacemos notar que al cerrar el comercio formal, el que paga sus impuestos y brinda trabajo genuino, la gente realizará sus compras en las ferias, donde no se tributa al estado, y donde tienen a empleados no registrados, en el caso en que los tengan. Con esta medida se incentiva al comercio informal e ilegal.

En el 2018 las ventas cayeron enormemente, se brindaron las paritarias correspondientes, se brindó el bono de fin de año, ¿y piden no trabajar el día que más se vende del año? ¡Los comercios no están pudiendo subsistir, y con ello, los trabajos se pierden!

A pesar de que muchos de los asociados al CEC quieren trabajar esos días, debido a que se les aumenta su remuneración, el sindicato no lo está permitiendo, cercenado un derecho legítimo de los trabajadores. Cada comerciante debe tener la libertad y posibilidad de acordar con sus empleados, quienes saben la situación del comercio al que pertenecen, acordar el horario de trabajo de esos días.La única manera en que este país y esta sociedad salga adelante es trabajando y con el esfuerzo de TODOS. ¿En qué momento nos fuimos a la cultura del No trabajo? En que el mayor logro del Centro de Empleados de Comercio es que sus asociados no trabajen en un día clave para el comercio. Los dueños de las pymes hacen un gran esfuerzo para mantener las estructuras de trabajo y los puestos de trabajo todo el año. Necesitamos que ese esfuerzo sea de parte de todos.