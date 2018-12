Jujuy: el Decano habló sobre el pedido de intervención a la Facultad de Ingeniería

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Gustavo Lores, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (FI- UNJu), se refirió al pedido de un grupo de consejeros de su facultad, quienes solicitaron la intervención de la Casa de Estudios.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gustavo Lores explicó “el pedido de intervención es concreto, un grupo de consejeros opositores a nuestra gestión en la FI solicita la intervención del Consejo Superior por situaciones que se producen en el Consejo Académico. En el texto del pedido de informe hablan de una gravedad institucional que impide el funcionamiento del Consejo, que es la causa de intervención que menciona el estatuto del UNJu en su artículo 16. Claramente se está pidiendo la intervención de la FI”.

“Mi opinión sobre el pedido de intervención es que es un derecho, no de un grupo de consejeros, sino del Consejo Académico o de actores de la comunidad universitaria que ven que la Facultad no funciona porque, por ejemplo, pasaron 5 meses sin clases o que no se hacen actividades, o se está robando planta, o que el Decano se compró 60 mil propiedades. En este caso no hay ninguna prueba, es una acusación escrita donde se ponen ítems en su totalidad falsos que acusan”.

Agregó “sobre esa acusación, el secretario Legal de la Universidad hace un dictamen tendencioso que apunta a la intervención. Dentro de la Universidad tenemos un Poder Ejecutivo que es el señor Rector y los Decanos, un Poder Legislativo que es el Consejo Superior y los Consejos Académicos. Secretara Legal se toma la atribución de constituirse en Poder Judicial, y acompaña la mentira de los consejeros que acusan con un dictamen muy complejo”.

“De todas formas, este dictamen pasa al Consejo Superior y en 20 minutos los consejeros sorprendentemente se ponen de acuerdo, prácticamente no se da lectura al expediente, participó de la Comisión de Reglamento e Interpretación, y se dispone, no lo que uno imaginaria que se pediría las pruebas a los consejeros de lo que dicen, sino todo lo contrario, se pide al Decano, a través de 3 consejeros docentes de los 9 que integran el cuerpo académico, informan y piden la intervención, que en 15 días informe pormenorizadamente qué es lo que hice mal, en qué punto me aparté del estatuto”.

Comentó “esos 15 días, que no son tales porque aún no me llegó el expediente formalmente, y se van a producir en medio de una Universidad en receso, y la documentación que necesite no voy a poder disponer porque la Universidad está cerrada. Los 15 días de plazo son arbitrarios totalmente, pero es atribución del Consejo, la mayoría de los señores consejeros que estuvieron presentes exceptuando los dos consejeros que tenemos nosotros como FI, votaron apuntando a la intervención de Ingeniería”.

Lores aseguró que “es una situación preocupante, porque no se dan cuenta que los próximos, si en algún momento tienen alguna diferencia con el señor Rector, van a ser los otros decanos. No me cabe ninguna duda porque es su forma de trabajo en esquemas autoritarios, verticalistas, que cuando uno piensa distinto y propone algo diferente se lo elimina del camino. A los otros decanos les va a pasar cuando no sean parte del plan que tiene el señor Rector”.

“Esa es mi opinión, después la parte formal tiene su flujo, haré el informe y lo haré público, si los medios me lo permiten, porque estoy seguro que los consejeros ni lo van a leer, está más o menos organizado así y veremos qué es lo que dice el Consejo Superior. Estoy con total tranquilad, en ningún momento he violado el estatuto, en ningún momento utilice plata de la Facultad para cosas que no deberían haber usado, lo que no todos pueden decir en estos momentos”, concluyó.