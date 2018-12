Mañana entra en vigencia la ley de tolerancia cero en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), Comandante Mayor (R) Luís Martín, se refirió a la entrada en vigencia de la ley de tolerancia cero de alcohol a conductores en Jujuy y comentó lo que se tiene previsto para los primeros 100 días de aplicación.



Además, brindó un breve análisis de la siniestralidad vial en Jujuy durante este 2018, destacando que hubo más de 4 mil actas por alcoholemias positivas.



En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Luís Martín expresó respecto a la entrada en vigencia de la ley de tolerancia 0 en la provincia que, “la verdad que desde la Secretaría estamos muy ansiosos, expectantes al inicio de esta ley de tolerancia cero. Necesitamos realmente del acompañamiento permanente de toda la sociedad, la toma de conciencia, la responsabilidad en la conducción vehicular, del uso de la vía pública, que seamos solidarios, y de esta forma estoy convencido que vamos a disminuir la siniestralidad”.



Luis Martín

“Amén de esto, vamos a erradicar de la vía pública a los conductores alcoholizados que muchas veces son protagonistas de siniestros viales. Soy muy optimista, estoy convencido que esta ley tendrá los resultados que esperamos, tanto desde el Estado como de toda la comunidad, para que realmente de una vez por todas en Jujuy tengamos rutas, calles seguras y empecemos a cuidar la vida entre todos los ciudadanos. Es un deber que tenemos, una obligación, y lo vamos a conseguir”.



Comentó que “venimos hace varios días con estas campañas de difusión, de concientización con muy buenos resultados, gran parte de la comunidad está receptando con total beneplácito la aplicación de esta ley de tolerancia cero de alcohol y estupefacientes para conductores. Estoy seguro que tendrá los resultados que anhelemos y cumpliremos los objetivos que nos hemos fijado desde el Ministerio de Seguridad”.



Indicó que “nosotros vamos a empezar a aplicar este Plan de Seguridad Vial para los próximos 100 días, así lo denominamos desde el Ministerio. Vamos a trabajar fuertemente como lo venimos haciendo en materia de ejecución de operativos, pero vamos a necesitar esos 100 días para realizar las operaciones posteriores, para ver cuáles son los cambios que debemos realizar, si está dando resultado este cambio de legislación, pero estoy seguro que va a andar muy bien. Pero hay que hacer la evaluación, corregir las cosas que no estén del todo bien y, si todo está dentro de los carriles normales, seguirán las cosas como estarán”.



“Luego de esos 100 días veremos si ha bajado la cantidad de conductores alcoholizados. No puede ser que ya tengamos más de 4200 actas de alcoholemias positivos este año nada más. Hemos superado un 15% las alcoholemias respecto al año pasado. Son cifras que preocupan, desde esta Secretaría de Estado lo que queremos es no tener alcoholemias positivas, quiero que los conductores sean conscientes, solidarios, responsables, y cuando la autoridad de aplicación diga ‘mire no hemos realizado ninguna acta de alcoholemia’, me sentiré realizado”.



Agregó “estoy ávido para comenzar a trabajar fuertemente con un gran refuerzo de controles a partir del viernes –por mañana, lo haremos en forma simultánea en toda la provincia y no bajaremos los brazos en ninguna festividad, vamos a seguir apostando fuertemente al cumplimiento de la ley 6082 de tolerancia cero”.



Sobre las sanciones, mencionó “además de la retención de la licencia para todos los casos cualquiera sea la graduación, a partir de los 0,20 gr de alcohol en sangre el conductor puede ser sancionado con la inhabilitación para conducir. Van a tener multas que arrancan desde las 100 unidades fijas y llegan a las 1000 unidades fijas, y el conductor que tenga más de 1 gr de alcohol por litro de sangre va a pagar 1000 UF y hablar hoy de 1000 UF estamos hablando de 42.300 pesos, son sanciones onerosas”.



“La inhabilitación para conducir por un tiempo perentorio, la retención de la licencia, y el agravante que constituye la negativa a realizarse el control o darse a la fuga, que muchas veces vemos en los operativos. Ante la negativa se presume la comisión de la máxima sanción de este ley, es decir que si un conductor se niega a realizarse el test de alcoholemia tendrá una multa de 1000 unidades fijas”.



Para culminar, Luís Martín realizó un breve balance sobre la siniestralidad vial en Jujuy durante este 2018. “Pese a que los siniestros se han mantenido prácticamente constantes en cuanto a la cantidad, ha bajado la gravedad de los mismos, cuando digo esto también han disminuido las víctimas fatales. Es algo muy importante para el cumplimiento de los objetivos de esta Secretaría: disminuir la siniestralidad y, fundamentalmente, salvar vidas”.



“No queremos tener más muertos en las rutas jujeñas. Realmente quiero que seamos conscientes, respetemos las normativas vigentes, y de esa forma estos guarismos van a descender. Y estoy convencido que va a bajar el número de conductores alcoholizados, que son muchas veces protagonistas de siniestros viales”.



Recalcó “esta es una tarea que debemos hacer el Estado y la sociedad en forma conjunta, la sociedad debe concientizarse y saber de una vez por todas que Jujuy tiene una ley tan esperada e importante que es tolerancia cero, somos la 7ma. jurisdicción a nivel nacional que contamos con esta ley tan importante”, concluyó.