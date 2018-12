Juicios por jurado: “el veredicto de los jurados no es puesto en duda, una sentencia de un juez sí”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la diputada nacional Gabriela Burgos se refirió al primer simulacro de Juicio por jurado en Jujuy, destacando la participación popular, el compromiso de la ciudadanía, calificando todo el evento como “muy positivo”.



Gabriela Burgos. Foto: Edgardo Valera

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó “la verdad, el mejor balance de esto, fue una decisión que tomamos juntos con el doctor Lello Sánchez, que está a cargo del Ministerio Público, nos pusimos a hablar sobre el tema, sobre que podíamos traer un simulacro acá para que se vivencie lo que significa un juicio por jurado y emprendimos este camino con la aprobación del gobernador para habilitar el tratamiento”.



“Todo lo que sea para beneficiar la imagen de la justicia está bueno”.



Señaló “se está trabajando sobre la reforma del Código Procesal de la provincia y esto va de la mano, se complementan mutuamente. Al principio hubo muchos nervios por lo que es la organización, pero vimos que en la inscripción hubo más de 300 inscriptos, pero la verdad que fue muy positivo”.



Agregó “los que participaron y pudieron ser jurados en este simulacro tuvieron una devolución muy positiva de lo que se siente el tomar una decisión, en que tienen que basarse en las pruebas producidas en ese corto tiempo que fue el simulacro ya que tengamos en cuenta que a veces son días en los que se lleva adelante, pero que sin lugar a duda significa la participación republicana de la ciudadanía en este sistema que hemos elegido nosotros como forma de gobierno”.



La legisladora señaló “además de estar establecido en la Constitución Nacional, no en uno sino en tres artículos, y en ese momento la voluntad de los constituyentes fue implementar el juicio por jurado y que todos los delitos criminales se concluyan así, por un juicio por jurado. Hay varias provincias que lo tienen implementado con resultados altamente positivos, con una devolución de quienes han sido jurado muy buena, de una conexión y de una nueva apreciación de la justicia también muy buena, una agilidad y transparencia”.



“El veredicto de los jurados no es puesto en duda, una sentencia de un juez sí, pero el veredicto de un jurado no, y creo que hay que empezar a sacar esos mitos que hay si uno se mete puede dar vuelta todo el jurado, no, y lo vieron en el simulacro porque todos tienen ese compromiso de llegar a una resolución en base a las pruebas producidas”.



Burgos comentó “he visto el compromiso de quienes fueron jurado en el simulacro, me llamó mucho la atención, y creo que la sociedad sí está preparada para algo así, sino empecemos a decir porque nosotros juzgamos a la sociedad que es responsable de muchas cosas, de elegir a las autoridades, de elegir los gobernantes y entonces porque no puede ser capaz de emitir un dictamen a través de la producción de una prueba si una persona es culpable o no lo es”.