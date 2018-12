Ledesma firmó importante acuerdo con Cabaña Argentina y Mitsui

Jujuy al día® – Las empresas Ledesma y Pacuca-CPS -propietaria de la marca Cabaña Argentina- firmaron un Memorándum de Entendimiento con la japonesa Mitsui para estudiar la posibilidad de desarrollar sinergias estratégicas y llevar a cabo una inversión conjunta en obtención de proteína animal, con el objetivo de incorporar nueva tecnología y ampliar la capacidad de producción y exportación.



Pacuca-CPS, empresa líder del mercado argentino en la producción de carne porcina, fiambres y embutidos, pertenece a la familia Blaquier, también propietaria de Ledesma, el mayor productor de azúcar y papel de Argentina además de importante productor agropecuario de granos y carne vacuna. Ledesma y Mitsui habían firmado en 2017 un acuerdo para la colaboración integral no solo en Argentina sino también en todo el mundo.



En la foto: Katsurao Yoshimori, CEO de Mitsui & co. y Carlos Herminio Blaquier, presidente de Ledesma.

Mitsui & Co. es una de las compañías de servicios, inversión y comercio más diversificadas a nivel mundial, y cuenta en la actualidad con 136 oficinas en 66 países, activos totales por alrededor de USD100 billones, y un beneficio después de impuestos por USD3.700 millones.



El sector porcino en la Argentina viene creciendo de manera sostenida, con un fuerte incremento en el consumo interno y en las exportaciones, estas últimas motivadas por las nuevas condiciones macroeconómicas y la apertura de nuevos mercados.



El acuerdo fue firmado por Carlos Herminio Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Katsurao Yoshimori. CEO de Mitsui & Co. (USA), y Daniel Fenoglio, CEO y presidente del Grupo Pacuca-CPS. También estuvieron presentes Ignacio Blaquier, Alejandro Blaquier y Juan Pereyra Iraola, todos ellos miembros del Directorio de Ledesma; Javier Goñi, CEO de Ledesma, Tatsuo Yasunaga, CEO Global de Mitsui & Co., Noboru Nagasawa. Divisional Operating Officer for Foods & Retail Division de Mitsui & Co. (USA) Inc., y Hisashi Yamaguchi, CEO de Mitsui & Co. (Argentina) SA.



Carlos Herminio Blaquier dijo: “Este acuerdo nos permitirá invertir y ampliar la capacidad de producción de Ledesma y Pacuca para llegar a más mercados en todo el mundo”.



Katsurau Yoshimori declaró: “Estamos muy contentos de trabajar con Ledesma, Pacuca y CPS, que son reconocidas como excelentes empresas aquí en Argentina. Confiamos en cerrar el acuerdo lo antes posible y creemos que esta colaboración seguirá creciendo en el corto plazo”.