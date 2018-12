Jujuy: niegan que el Paseo de Los Colorados esté restringido

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Edgardo “Memo” Vilte, aclaró la situación en torno a una publicación en las redes sociales donde acusaban a su familia de vedar el ingreso a Los Colorados.



“Memo” Vilte

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Edgardo “Memo” Vilte expresó “hay que decir que el Paseo de Los Colorados está libre para que lo visiten todos los turistas y vecinos de Jujuy”.



“Es cierto que procedí a cerrar un terreno contiguo al Paseo, muy bonito como todos los terrenos de la Quebrada de Humahuaca, pero es un terreno que estuvo en venta mucho tiempo y, después de años de trabajo, pude comprarlo con la intensión de armar algo en ese espacio que hoy está al aire libre, donde encontré muchísimos residuos, lo que me llevó a cerrar ya que además quemaron los árboles, se robaron plantas del lugar y atentaron contra la naturaleza y mi propiedad”.



Agregó “soy purmamarqueño, desciendo de una familia purmamarqueña, he dado gestos en mi vida que lucho por mi pueblo, su gente y lo que estoy tratando de hacer ahora en ese lugar que estaba abandonado es armar un escenario natural, sin perjudicar el ecosistema, la naturaleza, armar un escenario natural para que los jóvenes y niños de mi Quebrada de Humahuaca y de Jujuy tengan un espacio cultural para mostrar su talento, donde los artesanos tengan un espacio donde mostrar su talento; haré baños, armar algo cultural para toda la Quebrada de Humahuaca“.













Acerca de lo sucedido, manifestó “creo que hay mucha gente que opinó sin saber, por eso los invito a visitar el lugar, mi pueblo, que conversen conmigo, en las redes sociales explicar que ese terreno no es que lo haya tomado sin que me corresponda o lo haya tomado por prescripción adquisitiva, de ninguna manera, ese terreno tiene escrituras y es un terreno, no una finca, no soy terrateniente ni nada por el estilo”.



“Somos originarios del pueblo de Purmamarca, somos una familia de trabajo, no viene de la política ni cosas raras, es una familia de trabajo, pueden ver a mis padres, tíos, primos, todos trabajan todos los días para el crecimiento de Purmamarca y de Jujuy”.



Destacó “les agradezco a ustedes, al diario JUJUY AL DÍA®, que antes de publicar cosas, informan, porque a Jujuy lo construimos entre todos y lo construimos con la verdad”.