Sanabia: “se debe prohibir el uso de las pirotecnias por diversos factores”

Jujuy al día® – Se aproximan las fiestas de fin de año y con ellas el gran disturbio para muchísimas familias que viven junto a sus niños que padecen por los ruidos fuertes, y, también, sus mascotas que sufren debido al estruendo causado por el uso de la pirotecnia, lo que provoca que muchos de ellos tengan que refugiarse en espacios cerrados o incluso abandonar la ciudad despavoridos para ir a un lugar tranquilo y libre de ruidos peligrosos para la salud. Y es en este momento donde muchos de ellos se pierden o, en el peor de los casos, son víctimas de terribles accidentes.



Por tal motivo, desde la Legislatura de Jujuy se viene trabajando en un proyecto para la prohibición del uso de la pirotecnia que produzcan estruendo, estampido, silbidos o formas similares. En tanto, los productos que tengan sólo efectos lumínicos sí podrían ser vendidos y utilizados en la provincia.



Al respecto, el diputado provincial Néstor Sanabia expresó que “existen diferentes posturas desde las distintas bancadas en cuanto a la temática; en lo personal, como varios legisladores, creo que se debe prohibir el uso de las pirotecnias por diversos factores”. Uno de los puntos principales es “el daño que padecen las personas con Trastorno Espectro Autista y que recae, especialmente, en los niños y sus familiares, dicho daño, en esta época del año, se incrementa por el uso de la pirotecnia. Una de las características de las personas con este trastorno es que los sistemas sensoriales están afectados, por lo tanto las sensaciones normales son percibidas con una intensidad intolerable” afirmó el legislador.



“El objetivo que buscamos es que Jujuy sea una ciudad más amigable y que no haya la contaminación acústica que genera la pirotecnia. Buscamos el consenso en todos los bloques porque esta es una cuestión que excede lo partidario”, sentenció el legislador.



Además del daño en el sentido auditivo, ocasionan otras problemáticas como incendios de viviendas y quemaduras y lesiones en las personas. Por todo esto, es importante cuidar a los más desprotegidos de la población (niños, ancianos, discapacitados, etc.). Cada año, antes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, distintas organizaciones lanzan campañas a través de las redes sociales solicitando la no utilización de pirotecnia, sin embargo los estruendos se suelen extender por varios minutos durante la medianoche.



Otro de los principales perjudicados por el uso de la pirotecnia son nuestras mascotas, en especial los perros, ellos sufren más que nadie las explosiones de pirotecnia. Los ruidos los alteran y les resultan altamente molestos sin mencionar que los aturde y tienden a salir corriendo despavoridos y sin rumbo.



“Hay perritos que les tienen miedo y todo los estresa, hay que tener en cuenta que sus oídos son mucho más sensible a estos ruidos intensos que los de las personas. Los perros que tienen problemas cardíacos o de presión, por lo general, pueden terminar muriendo de un susto por estos artefactos. Otros se aturden y salen corriendo perdidos y son atropellados y ni hablar de los que terminan quemados por productos de pirotecnia”, manifestó Sanabia.



También el legislador resaltó que “cada año se suman más legisladores adeptos a la postura de trabajar en conjunto aportando y enriqueciendo los proyectos sin banderas políticas, donde prima el respeto, la cordialidad y, por sobre todo, el saber escuchar las diferentes posturas de nuestros pares. En otro punto recordó que cuando comenzó hace dos años el tratamiento de Tolerancia cero de alcohol al manejar también debió transitar varios procesos e instancias de diálogo, hasta llegar a un consenso; y salió la Ley que comenzará a regir desde el 21 de diciembre, con lo que resalto que toda Ley lleva su tiempo, pero siempre trabajando en conjunto. Consensuando ideas siempre van a salir cosas positivas en favor de nuestra comunidad. También expresó que depende de cada uno de nosotros que estas fiestas sean saludables y amistosas para todos. Se puede, en este caso, optar por las que tienen juego de luces o diferentes formas, y en el momento de comprar pensar en las demás personas que afectamos”.



“A partir de este proyecto tienen que surgir más campañas para que se genere concientización en la comunidad y no se lo vea para el lado comercial o cultural, algunos dicen que la cultura se va a perder porque no haya pirotecnia en las fiestas, pero esto no forma parte de nuestra cultura, siempre se tiende a imitar la cultura extranjera, hay que valorar la salud de los seres humanos y tener en cuenta a los animales” subrayó el diputado. “Las sociedades están evolucionando y nuestra sociedad no quiere más estruendo y pirotecnia”, finalizó.