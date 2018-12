HOROSCOPO PARA DICIEMBRE DEL 2018

ARIES

En general se presenta un período en el que brillará logrando la proyección en aquellas cosas en las que haya centrado tu voluntad, se darán ascensos, mejoras y se experimentará una gran expansión, la evolución podría presentarse vertiginosamente

Muchos proyectos que se han emprendido en tiempos pasados comienzan a dar resultados, continúan dándose las cosas gracias a situaciones que parecen darse de manera fortuita pero que representan un cúmulo de acontecimientos que te pueden llevar a la meta. Todo lo que se relacione con el exterior, extranjeros, comercio internacional, proyectos de envergadura internacional, salen bien aspectados durante todo este mes.

Posiblemente tenga que elegir entre una o otra opción, entre personas, situaciones, proyectos, a fin de contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo todas tus acciones. Aries cumplirá deseos, renovará tus ilusiones, estará muy optimista, sentirá un gran impulso creador. Posiblemente se logre el apoyo de una persona o institución importante durante este periodo. Sin embargo, se verá claramente cómo los apegos y la resistencia a soltar aquellas cosas que se tienen que soltar puede seguir siendo un problema.

La envidia puede manifestarse durante este mes por lo que se debe tener cuidado para no caer en las trampas generadas por terceras personas.

Debes lograr salir de los apegos, las dependencias y las zonas de confort. Esto es una constante que permanece desde el mes anterior. Sin embargo, durante este período, Aries estará más claro y podrá lograr el norte para alcanzar el gran crecimiento qué espera en el área económica profesional o de negocios.

Es un gran momento, de grandes oportunidades de expansión, mejoras en todos los sentidos, un impulso creador que permanece abriendo nuevas oportunidades. Que consolidan asuntos relacionados con vivienda, inmuebles, estabilidad o territorio. Se inician nuevos proyectos y negocios que comienzan con buen pie.

Amor:

El aumento de las responsabilidades puede generar inseguridad en tu pareja. Es Importante que se establezca una buena planificación en lo que se refiere al trabajo en equipo para que tu pareja no se sienta desplazada, inestable en lo que respecta a la relación.

En este período se amplía las relaciones sociales, tu participación en actividades que requieren tu presencia y mucho más tiempo del que acostumbras a invertir en este tipo de acciones sociales.

Ustedes se enfrentan a grandes retos en cuanto a cambios en su manera de vivir la vida en el área cotidiana y esto puede generar cierta inestabilidad o pérdida de control de tus seres queridos.

Dinero:

Sigue siendo necesario qué se centre en una cosa por vez, que se enfoque en el logro de sus metas y objetivos más importantes sino quiere caer en situaciones de estrés o ansiedad que terminen por afectar su situación actual.

Periodo de grandes movimientos, diligencias, trámites, desplazamientos, papeleos, enfocados a resolver asuntos pendientes. El entusiasmo, la fe, el optimismo, va a traer grandes recompensas. Es muy importante medir los gastos, y el desgaste durante todo este periodo.

Algún proyecto que estaba pausado se activa y podría dar muchos motivos para celebrar. Los encuentros, la actividad social, las reuniones, el intercambio, pueden abrir las puertas a grandes oportunidades de expansión y mejora profesional y laboral o de negocios.

Todo lo que se siembra durante este periodo va a generar resultados positivos, productividad mejoras sustanciales. Es importante cultivar la flexibilidad para evitar que la rigidez haga sentir algún tipo de frustración a pesar de toda la apertura que veo proyectada en esta etapa. Se logran beneficios, pagos, reconocimientos, premios por labores que se han realizado previamente. Aries va a cambiar algunas cosas de su estilo de vida, otros la manera de manejar los negocios, todos: la forma, el fondo, la esencia que había estado moviendo sus pasos.

Aries durante el mes de diciembre es importante que disfrutes el trayecto, que no te dejes llevar por la impaciencia para que puedas asimilar todo el aprendizaje que tiene para ti este mes. Posiblemente experimentes una ruptura o tengas que romper con algo para poder continuar liberándote de esas cadenas que te atan, apegos y dependencias.

TAURO

En este mes se trata de un período en el que Tauro tiene que centrarse para lograr los resultados esperados. Posiblemente vea los problemas desde otro punto de vista y esto permita que se inicie una organización que termine por superar todos los obstáculos que estaba experimentando.

Tauro comienza a trabajar en equipo, se sentirá acompañado en la labor qué desea cumplir y muy posiblemente logré una estabilidad tanto emocional como sentimental que le permita superar todo el estrés y la ansiedad que estaba experimentando anteriormente. Mejora la parte económica de manera considerable, se reciben pagos o beneficios gracias a las labores cumplidas. Es como si una especie de premio llega a la vida para mejorar las cosas.

Llegan cambios que serán realmente favorables y te liberas del peso qué te ha generado algún tipo de presión que han querido hacer para que hagas algunas cosas que realmente no querían hacer. Abandonas a esas personas que no han sido claras y que han tratado de aprovecharse de tu buena voluntad. La practicidad es para ti una herramienta de triunfo durante todo este mes.

Participaras en un proyecto qué va a tener mucho éxito, obtienes el apoyo necesario para lograr y escalar posiciones, se dan grandes comienzos y se logra una mejora considerable en lo laboral profesional o económica. Todo aquello por lo que estés dispuesto a luchar se dará generando en ti una sensación de Victoria. Lo importante es superar una conciencia de carencia que probablemente llega de tu entorno tratando de detenerte para que no logres tus objetivos.

Pon mucho entusiasmo en tu proyecto y lograras ver fluir de una forma rápida los resultados, lo importante es no contaminarte con las limitaciones emocionales o mentales.

Amor:

No es un período en el que sucedan muchas cosas cotidianas sino al contrario pueden comenzar a suceder cosas que no se esperan o qué se salen de la rutina. Esto puede fortalecer la relación permitiendo que se dé una especie de alianza estratégica, un trabajo en equipo o coordinado qué puede ayudar a impulsar el logro de metas importantes para ambos.

Se recibe un asesoramiento qué ayuda a lograr una gran proyección e incluso a obtener algunas cosas que se deseaban anteriormente. Aumenta la valoración en la pareja y esto fortalece la parte sentimental y emocional de ambos.

Comunicaciones con las personas que son importantes para ti mejoran dándote nuevas perspectivas. Muchos estarán dispuestos a iniciar una nueva relación de pareja.

Dinero:

Recibes préstamo, crédito, financiamiento o un dinero que sirve para invertir en algo que puede llegar a ser productivo. Una persona cercana puede asesorarte con éxito en asuntos relacionados con inversiones. Tauro se libera de muchas preocupaciones económicas en este período y asume la productividad como un reto.

Todo lo relacionado con aprendizaje, estudios, procesos de actualización, sale bien aspectado durante este mes y permite superar algunos bloqueos que estaban presentes. La intuición también está de tu lado y esto te ayudará a mejorar tu condición económica y a impedir algunos problemas en este sentido. Te veo leyendo, estudiando, buscando opciones e incluso haciendo algunas actividades qué te ha dictado tu intuición.

La parte espiritual estará de tu lado por lo que sale muy bien aspectado cualquier trabajo espiritual de apertura de caminos en el plano económico profesional o laboral. Algunos conflictos que se van a presentar van a impulsarte a mejorar tu condición. Posiblemente te veas impulsado a presentar ideas, proyectos, propuestas que pueden ser muy bien recibidas e incluso desarrolladas mejorando tu posición.

Tu sentido práctico te permitirá realizar algunas negociaciones que pueden llegar a ser muy exitosas si logras administrar bien los recursos. Es un momento para invertir y multiplicar tu capital de manera exitosa

Tauro durante el mes de Diciembre es momento de dejar a un lado lo sentimental o emocional para centrarte en la consecución del éxito y la evolución en otros planos de tu vida. La depresión, la inestabilidad emocional, el vaivén, puede hacer que tengas un enfoque pesimista y no te atrevas a causa de ello a iniciar, continuar o terminar aquello que tienes que hacer para garantizar tu futuro.

GEMINIS

Géminis puede lograr un gran brillo personal, dar una gran proyección en todas las áreas de tu vida. Todo lo que esté relacionado con imagen, con lo que se muestra de cara al público o a las personas que lo rodean sale muy bien aspectado. Muchos lograrán premios, reconocimientos, ascensos gracias a las labores cumplidas.

Como no a todo el mundo le gusta el brillo ajeno, no faltarán personas que generen opinión negativa o que traten de afectar a causa de la envidia. Esta situación obliga a Géminis a estar pendiente de la protección, a superar las energías negativas y a tomar una actitud de defensa frente a aquellas cosas que ha logrado con tanto esfuerzo.

Todo lo que esté relacionada con el hogar la vivienda inmueble sale bien aspectado lo que implica muy buenas oportunidades para lograr una estabilidad en ese sentido.

Se van a presentar algunas cosas de manera inesperada y tendrán que enfrentar algunos ataques de personas que actúan motivadas por los celos, las pasiones, la envidia. Alguien creerá que no es justo tu éxito. Es importantísimo que trabajes en función de levantar barreras qué te protejan de este tipo de personas o de acciones y lo que implementes en este momento tendrá un efecto duradero en tu destino.

Diciembre requiere un proceso de organización en todos los aspectos de tu vida y es esta organización la que puede abrirte los caminos hacia el éxito y hacia esa proyección personal o económica. Todo lo que esté relacionado con estudios aprendizaje actualizaciones sale bien aspectado y va a rendir resultados importantes en el futuro, pero para poder llevar a cabo todas estas tareas necesitarás liberarte de aquellas cargas que no te corresponden o de aquellas cosas que ya no son funcionales para este nuevo sistema de vida. En este sentido te verás obligado ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y recursos al máximo para que todo pueda fluir de la manera adecuada. Algunas cosas que estaban pautadas se van a reactivar y esto va a requerir de ti decisiones en cuanto a las prioridades de acción que vas a tomar. Géminis podrá ayudar a otras personas pero tendrá que tomar en cuenta quiénes realmente quieren ser ayudados.

Amor:

Algunos conflictos del pasado pueden manifestarse en el presente para ser corregidos de la manera adecuada. Si esto se logra, alcanzará una gran compenetración en el área de pareja, se renovaran los votos de amor, y se fortalecerá la relación. Muchos deseos se cumplirán gracias al trabajo en equipo y al optimismo que pueden llegar a sentir en este momento. Veo como si se renovarán las ilusiones y esto permite una gran fortaleza qué les da la oportunidad de enfrentar y vencer todos esos obstáculos que los habían estado desmotivando en el pasado.

A nivel espiritual se tiene un gran apoyo, por lo que todos los trabajos espirituales que impliquen mejora, fortalecimiento, armonización en el amor y la parea pueden estar bien aspectados.

Te liberas de toda carga energética negativa y esto es muy positiva, pero tienes que darle una mirada a tu mundo espiritual para lograrlo.

Dinero:

Alianzas o actividades que se hacen en equipo deben ser evaluadas para determinar si son útiles o no en este momento. La mirada hacia lo espiritual También es importante para el área económica, profesional, laboral o de negocios, pues se requiere que te descargues de energías negativas para que todo pueda fluir de manera adecuada. Pueden presentarse algunos problemas en cuanto al trabajo en equipo por falta de comunicación o por dificultades para involucrarse con el trabajo de parte de algunos miembros del equipo o por problemas de coordinación. Esto puede producir demoras en algún proyecto o plan importante por lo que se hace indispensable qué supervises todo el trabajo y no te confíes en terceras personas a la hora de presentar algún trabajo o proyecto que tenga plazos establecidos de entrega.

Independientemente de esto tu intuición aparece muy desarrollada durante todo este periodo y esto hace que puedas prevenir los problemas antes de que sucedan, si te centras y eres capaz de escuchar tu voz interior estará dispuesto a guiarte hacia el éxito y consecución de tus metas y objetivos.

Metas alcanzadas deben celebrarse de la manera adecuada y valorar todas aquellas cosas que estás logrando poco a poco. Géminis toma un norte claro y asume una posición de liderazgo o gerencia en el área económica, profesional o de negocios lo cual genera una gran apertura y permite resolver algunos temas que estaban pendientes.

Los que tengan asuntos legales por resolver podrían experimentar cierta resistencia en todo el proceso, se van a presentar problemas de comunicación que pueden afectar tu respuesta en los lapsos de tiempo determinados por lo que te recomiendo estar atento a esto para que no te veas afectado. El retraso de los temas legales se ve como una estrategia para que abandones el procedimiento o aceptes algún tipo de acuerdo por desesperación o impaciencia en los resultados

Géminis durante el mes de Diciembre la transformación está dada a partir de la salida de aquellas cosas que ya no te son funcionales, es momento de realizar una limpieza en tu vida superando los apegos y todo aquello que te está causando presión innecesaria. Perspectivas de éxito están dadas y puedes lograr muchas metas y deseos. Y sí te lo propones contarás con el apoyo, y los recursos y el tiempo, pero necesitarás para eso tomar decisiones y llevar a cabo un proceso de selección de lo que te es funcional y lo que no, entre lo que te está quitando, robando tiempo y lo que sí es realmente productivo e importante.

CANCER

Las cosas podrían salirse de las manos a causa de que no son lo suficientemente equitativas como para recibir los beneficios que se esperan a cambio de las acciones realizadas.

Cáncer tomará algunas acciones o determinación en función de lograr el control y recuperar la estabilidad en ese sentido. Es muy posible que se experimente cierto temor frente a algunos planteamientos que se quieren hacer para recuperar la sensación de que se está siendo recíproco contigo y que estas teniendo los beneficios que te mereces por tu trabajo,

Este enfrentamiento en contra de todo aquello que no se te presente de manera equitativa, te va a permitir resolver muchos temas pendientes que antes no habías podido enfrentar de forma favorable. Logras entonces el control el dominio en todo aquello que enfrentes.

Estas en una etapa de energías negativas con algunas personas que te rodean por lo que tienes que tener mucho cuidado con eso y no permitir que te afecten. Tú podrás sentir o presentir cuando esto esté sucediendo lo que te permitirá resolver antes de que enfrentes consecuencias importantes. Pero tienes que tomar en cuenta tu voz interior en este momento.

También te sentirás con un gran optimismo, porque podrás contar con personas que te apoyen en un proyecto nuevo, un plan o idea que tienes en mente para lograr mejoras en algún área de tu vida. Recibes un asesoramiento que puede ayudarte a alcanzar muchas mejoras en asuntos que están algo desorganizados. Terapias, tratamientos, guías, consejos se dan de manera positiva.

Es momento de guardar silencio y no dar a conocer algunos planes que tienes en mente.

Amor:

Tienen cierta tendencia al conflicto durante este mes, esta vez causado por algunos retrasos o demoras en asuntos que se consideran importantes. Este descontrol puede llevar a que ambos se traten de reprochar o de crear una especie de culpabilidad por hechos anteriormente o por aquello que se ha dejado de hacer.

Esta situación solo va a generar resistencias y debilidad, no solo en la relación sino en los planes, metas y objetivos. Es importante que te manejes con inteligencia de presentarse este tipo de situaciones en tu vida sentimental, para evitar que enfrenten descontrol emocional y complicaciones adicionales a las que ya tienen.

Es momento de no caer en conflictos y centrarte en organizar las cosas para reparar cualquier error de acción u omisión. Todo lo que pase son retrasos temporales.

Se enfrentan claramente a su mundo emocional, a aquellas situaciones o personas que no han sido positivas en sus vidas y esto da separaciones, distanciamientos. Es importante que efectivamente te liberes de todas aquellas personas que ya no son compatibles contigo y que solo representan una carga o desgaste de tus energías emociones o sentimentales. Todo tiene que generar una reciprocidad para que sea positivo.

Vas a sentirte más liviano, más pleno, cuando dejes que esta energía salga de ti y sueltes todos esos apegos que te han hecho tan pesado el camino. Este mes es de depuración y tu perseverancia y control van a ser premiados en el futuro.

Dinero:

Podrías experimentar cierta sensación de inconformidad y en un principio no sabrás cómo manejarla, sin embargo, las deudas, los compromisos adquiridos, las ideas de proyectos no alcanzados no durarán mucho tiempo.

Este mes logras ver las cosas con más claridad y terminas por invertir cierto tiempo en reorganizar tus ideas para que las cosas comiencen a fluir mejor de lo que venían fluyendo.

Posiblemente te vas a enfrentar a algunos problemas que habías pasado por alto o que no habías tenido tiempo de estudiar para resolverlos.

Todo lo relacionado con el hogar, la vivienda, los inmuebles puede fluir de manera favorable.

Se te presentará posiblemente una oportunidad de negocio, inversión relacionada con esto.

Cierto descontrol en tu área laboral, profesional, de negocios te anunciará una gran transformación que está en puertas.

Cáncer durante el mes de Diciembre todo estancamiento si es manejado de la manera adecuada puede dar lugar a grandes procesos de transformación. La energía no puede permanecer por mucho tiempo estancada, ni afectada, ella misma canaliza la salida y los procesos de transformación necesarios. Si te haces consciente de esto, nada podrá detenerse por más tiempo del necesario para que fijes nuevos rumbos o acciones.

LEO

Leo tendrá que lograr la estabilidad emocional y aprovechar algunos retrasos o demoras para organizarse en otros sectores de tu vida que requieren tu atención. Quienes lo hagan de esa manera van a comenzar a experimentar en poco tiempo una nueva visión de futuro y esto le va abrir los caminos hacia nuevas posibilidades.

Si logra una estrategia, se abre los caminos de manera considerable. Las ilusiones se recuperan gracias al apoyo de una persona o una institución que te da una respuesta que estabas esperando. Todos aquellos que hayan entregado algún tipo de proyecto, propuesta o idea probablemente durante este mes recibirán una respuesta favorable a dichas propuestas. Se mejoran negocios iniciados y se logra una gran expansión a causa de ello. Es importante que se atiendan las comunicaciones para evitar malos entendidos que podrían atraer enemigos en el futuro. Los leo que trabajen con la creatividad, los artistas y aquellas personas creativas van a tener un mes de gran expansión en el que se sentirán respaldados y probablemente se liberen de algunos pesos que estaban cargando y que no les correspondían. Se liberan de cargas y responsabilidades en función de tener el tiempo y el espacio necesario para ser creativos. La situación dentro del hogar o relacionada con vivienda tiende a mejorar de manera considerable durante todo este mes y algunas fiestas, reuniones o eventos a los que son invitados propician muy buenas relaciones interpersonales que pueden ser útiles en el futuro. Sin embargo deben cuidarse de personas falsas e hipócritas que se acercan con malas intenciones durante todo este período, podrán reconocerlas porque las palabras no coinciden con sus acciones. Deben tener cuidado de estafas o de trampas que se pueden propiciar de parte de esas personas.

Amor:

Reciben un consejo, guía o asesoramiento que puede dar muy buenos resultados. Comienzan a verse soluciones y a darse las cosas de manera progresiva, esto hace que la pareja se fortalezca de una manera profunda y que evolucione hacia mejores planos en todos los sentidos. Las cosas se van solucionando con tacto, fuerza de voluntad y fortaleza. Se logran grandes aprendizajes que se van aplicando en la relación para mejorar las cosas y lograr una mayor evolución.

Todos aquellos que enfrentan negocios relacionados con trabajos manuales, artesanías o producción van a tener muy buenos resultados e incluso logran una buena estrategia que les permite impulsar su economía de manera considerable.

Los problemas o conflictos de pareja comienzan a quedar en el pasado pues se centran en un proceso de evolución que sale muy bien aspectado.

Se centran en lograr nuevas alianzas que les permitan resolver alguna situación de estrés o ansiedad que les ha estado afectando, todo esto permite que se inicie un proceso de evolución y se logre una paz o una armonía que antes no se había alcanzado. Los problemas en el trabajo en equipo o de cooperación impulsarán grandes transformaciones en vista de que los nativos del signo de leo querrán cambiar de circunstancias por otras mejores. Todo el proceso de transformación que se inicia en este momento va a generar grandes resultados en el futuro e incluso muchos recibirán premios, legados, mejoras a causa de las acciones que realicen durante este periodo

No estarán tan preocupados por la parte afectiva como por la laboral, económica o por los procesos de autorrealización que se puedan lograr en este momento, esto les da objetividad y un sentido práctico para escalar posiciones rápidamente.

Dinero:

En el dinero se inician proyectos, se dan negocios, se centran en la productividad y eso les permite generar resultados rápidamente, es importante que se enfoquen y que determinen aquellas cosas por las cuales van a trabajar. Los nativos del signo leo estarán especialmente proactivos durante todo este periodo, esto hace que todo proceso de inversión genere grandes ganancias y les permita evolucionar cómo habían estado esperando.

Los que se atrevieron a dar rienda suelta algún tipo de proyecto o proyecto creativo reciben algún tipo de financiamiento, apoyo económico, préstamo o incluso podrían conseguir asociarse con alguien que genere mucha estabilidad económica en el futuro. Hay movimientos, diligencias que mejoran la posición económica en que se encuentran en este momento.

Todo lo que se emprenda durante este mes o se haya emprendido en meses anteriores va a generar grandes resultados.

Se va a presentar la oportunidad de realizar algún tipo de inversión relacionada con bienes, inmuebles o incluso con el hogar, sin embargo pareciera que no es algo productivo en este momento o no va a generar los resultados o ganancias que se estaban esperando, es conveniente aplazar este tipo de inversiones para realizarlas en el futuro.

Una persona lo llama o le hace una propuesta bien tentadora capaz de realizar cambios importantes en el mundo laboral, mejorar la condición social e incluso los contactos o amistades en función de una mejora de estatus o de un ascenso social que a su vez les dará mayores oportunidades en el área de negocios en el futuro.

Algunos problemas o conflictos pueden venir de parte de familiares o personas cercanas, posiblemente se requieran algunos gastos a causa de esto y se experimente algún tipo de incertidumbre con respecto a los resultados de tales inversiones.

Independientemente de cualquier problema que el nativo de Leo enfrente durante este mes, la apertura aparece muy marcada y se logra la estabilidad que así se había estado esperando gracias a la superación de algún estado de improductividad que estaba afectando en el pasado.

Leo durante el mes de Diciembre las apariencias podrían hacerte cometer algunos errores importantes. Sustituye la frustración por la determinación y esto te llevará con seguridad al éxito total en todos tus proyectos. El estrés y la ansiedad sólo lograrán retrasarte.

VIRGO

Tendrá que estar muy centrado en todo aquello que haga, enfrentar la desorganización o la dispersión que podrían arruinar todo en último momento. Es un mes en el que se tendrán que tomar decisiones importantes y poder evaluar cualquier error que pueda pasarse por alto y por ello, todo lo que esté relacionado con asesorías en el área en que te estés dedicando a organizar aparece bien aspectado, enfócate en tomar las mejores decisiones. Por otra parte la organización será una herramienta de éxito en todo momento, posiblemente te veas tentado a postergar algunas tareas que son indispensables, si caes en esta tentación sencillamente puedes paralizar los resultados durante todo este mes.

Todo lo que esté relacionado con la familia, personas queridas o muy cercanas sale bien aspectado. Por otro lado es un mes de grandes inversiones y oportunidades de ahorro económico.

Muchos nativos darán por terminadas algunas amistades que ya no son funcionales o que simplemente son perjudiciales.

La ayuda espiritual aparece como una herramienta clave en aquellos sectores que más requieren tu atención en este momento y por ello que es importante que le des una mirada a tu espiritualidad y realices aquellas limpiezas espirituales que sean necesarias para deslastrarse de todas esas energías negativas que han podido estar acumuladas a lo largo del año.

Amor:

Posiblemente sea un mes en el que estés propenso al conflicto o a las discusiones por cuestiones superfluas. Hay amor, pero no se demuestra lo suficiente, esto puede hacer que haya cierta conciencia de carencia en la parte emocional o afectiva durante este periodo, sin embargo paradójicamente la pareja se une más a causa de ciertas cosas que van a tener que enfrentar en conjunto, se logran metas gracias al trabajo en equipo y a la cooperación, sin embargo pueden haber defectos en la manera de demostrar el cariño y el afecto que tienen el uno por el otro. Si logras superar este defecto la pareja se fortalece aún más.

Dinero:

Los nativos del signo de Virgo sentirán como una especie de necesidad de abandonar algunas cosas que estaban haciendo en el pasado. Muchos querrán cambiar de empleo, modificar la manera de manejar algunos negocios, cambiar de ramo, hacer cambios de fondo.

Tendrán una gran intuición para todo aquello que sea negocio o crecimiento en la parte laboral o profesional. Se prepararan para las acciones que los llevan a una gran evolución.

Estarán especialmente creativos y todos aquellos que trabajen con la creatividad pueden tener grandes resultados durante todo este mes.

Se van a sentir diferentes y esto los va a ser actuar de manera diferente en todos los aspectos, planos y sentidos Posiblemente sean muy directos en la comunicación y esto cause algunas molestias en algunas personas que los rodean, sin embargo esto no impide el éxito que sale proyectado y el crecimiento que se puede lograr asumiendo el reto del crecimiento profesional, laboral o económico. Se obtiene apoyo de una persona o institución importante para un proyecto qué se tiene en mente y por ello todos aquellos nativo que deseen encontrar algún tipo de financiamiento o apoyo institucional deben aprovechar este momento para plantearlo, recuerda que todo proyecto que entregues debe estar previamente registrado o protegido frente al plagio.

Virgo durante el mes de Diciembre es momento de manejarte con sentido práctico en todo lo que esté relacionado con dinero, las cosas salen como esperas sin embargo puedo ver cierto vacío interior, una inconformidad a pesar de los logros obtenidos y hace que te detengas un poco para evaluar el norte o aquello que quieres lograr realmente con tus acciones.

LIBRA

Muchas cosas que de alguna forma se contraponen o se oponen unas de otras y esto generar un proceso de ansiedad y de estrés a causa de la indecisión que se te puede presentar. Las cosas giran en torno a este problema puesto que puede comenzar a afectarte en muchas de las áreas importantes de tu vida. Pueden comenzar a sentirte con problemas de comunicación a causa de cierto temor, inseguridad o al miedo que puede producir la salida de tu zona de confort. Es importante que si esto llega suceder estés consciente de cuál es la verdadera causa de los conflictos que estás teniendo pues se pueden presentar como un auto saboteo que sólo busca mantenerte en tu zona de confort. El miedo al cambio, el miedo a la salida de lo cotidiano, el tener que enfrentarse a situaciones nuevas para ti normalmente genera caos temor e incertidumbre. Puede suceder también que te cargues de impaciencia por ver los resultados rápidamente en cualquier cosa que inicies o emprendas y esto a su vez te genere estancamiento en lugar de acelerar o precipitar las cosas. Es importante que controles la comunicación pues si te manejas a través del estrés o la ansiedad puede que se den malos entendidos o que tengas problemas o conflictos innecesarios con otras personas a causa de la presión con la que quieres o pretendes manejar las cosas.

Libra debes controlar esa tendencia a la ansiedad, a la impaciencia e incluso logren disminuir la incertidumbre o la indecisión volviendo a estar en terreno firme o seguro lograrán grandes éxitos Es importante controlar la tendencia al gasto excesivo, desgaste energético, de tiempo, dinero o recursos para poder liberarse un poco más de la tendencia a la preocupación. Se van a presentar situaciones convencionales, poco comunes o que no estás acostumbrado a manejar, pero no todos serán para el caos, sino más bien lo veo como oportunidades que se te presentan, como una forma de cambiar de dirección, algunos cambiarán de ramo, se les presentarán oportunidades de trámites o mudanzas, Nuevas alianzas que no tenían en mente, y esto les permitirá si están centrados , una nueva manera de manejar las cosas, un enfoque un poco más flexible de lo que antes lo estaban haciendo. Todo lo relacionado con la parte legal, trámites, documentos, papeleos sale bien aspectado durante este mes, por lo que muchos tendrán respuestas en este sentido y éxito en esas diligencias. Todas las actividades que te permitan drenar el estrés, la ansiedad serán positivas para ti por ejemplo hacer ejercicio, darte tu tiempo, salidas para estar al aire libre, actividades que te saquen de lo cotidiano, te pueden ayudar a tener una mayor apertura durante este mes. Nuevas relaciones personales, amistades, expansión en los círculos sociales.

Amor:

Deben prestarle atención a todo lo que es la comunicación durante este mes, es muy probable que alguno de los dos no pueda comprender algún tipo de pausa que se va presentar durante este periodo, esto genera resistencias posiblemente una visión pesimista de lo que puedas estar experimentando y se sienta cierta resistencia a causa de esto.

Hay preocupación por las deudas, pagos, compromisos adquiridos o deseos económicos que de pronto no se alcanzan completamente durante este mes, posiblemente esto se deba a que las cosas fluyeron de una manera positiva en periodos anteriores y la expectativa que se tenía para este mes no es del todo cubierta.

No se trata de que las cosas vayan mal, el problema es precisamente que se tenía la expectativa de que las cosas iban a estar mejor de lo que están y esto genera frustración en alguno de los dos. La solución comienza por la flexibilidad por la disminución de los procesos de incertidumbre y por la compenetración emocional que puedan alcanzar a pesar de que las expectativas no estén del todo cubiertas. Dejar de pensar en que las expectativas no están siendo cubiertas de manera temporal y centrarse en aquellas cosas que pueden hacer o disfrutar con lo que han alcanzado, es La mejor manera de manejar la relación y la parte sentimental durante este mes que los invita a valorar y a disfrutar la esencia de la felicidad.

Dinero:

Como este mes genera descubrimientos de todo aquello que se ha mantenido oculto y por otro lado busca separarte de aquellas personas o situaciones inconvenientes, es muy probable que se te presente una propuesta que no resulta del todo honesta, posiblemente se trate de una estafa o de algo que te puede generar grandes pérdidas económicas si cedes ante dichas propuestas o ante dicha tentación.

Esto se te va presentar como una especie de asesoramiento alguien que parece ser un experto en aquello que te están proponiendo. Ten cuidado y no te confíes sobre todo cuando se requiera una inversión considerable o que se considere de alto riesgo o se esté hablando de grandes sumas de dinero o de un gran esfuerzo realizado de tu parte, pues recuerda que el tiempo es un recurso tan valioso o más valioso que el dinero.

Va suceder algo que activa la necesidad de trabajo espiritual, de retomar una visión que te lleve de la mano hacia el camino de la expansión o de tu crecimiento personal o espiritual.

Es momento de dar una mirada interna, de considerar lo que es verdaderamente importante y valorar aquellas cosas que realmente tienen valor en tu vida.

No es momento de realizar alianzas de gran envergadura, ni de asumir trabajos en equipo que requieren un riesgo de tu parte. Momento de caminar firme y seguro dándote el tiempo y el espacio que mereces, valorando lo que realmente vale la pena.

Libra durante el mes de Diciembre es momento de dar una mirada hacia tu propio interior, de valorar aquello que realmente es importante, la luz está dentro de ti, tienes toda la creatividad, tienes todo el potencial e incluso todas las herramientas para alcanzar el éxito absoluto.

Si te quedas atascado en la incertidumbre, la indecisión, la frustración sencillamente dejarás pasar la oportunidad de darte cuenta de todo lo que puedes lograr y hacer con lo que tienes en este momento que ilumina tu camino con toda esta energía espiritual que se activa en este momento. Date la oportunidad de internalizar de conocerte, de valorarte.

ESCORPIO

El requisito para mantener la apertura de caminos es la dirección que se tome, la capacidad de diferenciar, de organizar y continuar con el norte claro a lo largo del camino.

En este momento veo que se amplían las relaciones interpersonales y las cosas deben manejarse con eficiencia, me refiero a la inversión de la mínima cantidad de recursos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles.

Es importante que mantengas en silencio las estrategias o las cosas que vas a realizar para que no se carguen de energías negativas antes de tiempo.

Veo que te vas a dar cuenta de las intenciones de algunas personas, qué vas a tomar decisiones, a lo que sí vale la pena continuar y a lo que debe dejarse de lado en función de continuar el proceso de expansión. Es a causa de eso que muchos nativos del signo de Escorpio se plantean distanciamientos, rupturas y separaciones en unción a cambios de dirección, si las personas, las situaciones se consideran como una obstáculo hacia la evolución o El Progreso

Todo lo que esté relacionado con el exterior, viajes al exterior, relaciones comerciales con otros países o relaciones con extranjeros va a evolucionar de manera muy favorable. Sin embargo deben controlar la impaciencia por la obtención de resultados rápidos a fin de que no cometan errores que puedan de alguna forma perjudicar o modificar los resultados.

El estrés que pueden generar o experimentar en este periodo puede causar cierto desequilibrio emocional.

Sin embargo escorpio mantiene su fe en alto, y su optimismo y esto le generara grandes victorias y una gran capacidad para vencer cualquier obstáculo que se presente en el camino, se va a dar una nueva alianza con alguien de mucho poder y esto va a representar un gran éxito para ustedes, sin embargo a nivel espiritual deben estar alertas, atentos a protegerse habrán personas que se sientan perjudicados, dolidos, molestos por la evolución que comienzan a proyectar hacia el exterior. Se dan relaciones recíprocas y se amplían las relaciones interpersonales, se dan contactos

Nuevos, hay contactos con amigos que mejoran las oportunidades o les dan la posibilidad de desarrollar negocios bastante productivos.

Amor:

Es posible que se presenten algunos contratiempos a última hora y esto produzca cierta tendencia a la emocionalidad de parte de tu pareja.

También es posible que tu pareja se encuentre realmente susceptible y esto haga que tengas que atender los procesos de comunicación sino quieren tener problemas de entendimiento o malos entendidos.

Uno de los dos va a sentir el distanciamiento, aunque realmente no se trate de algo real, sino más bien de qué se está prestando atención a la apertura que se está experimentando en otro aspecto de su vida.

En el área familiar es muy probable que alguna persona importante para ti o muy querida presente algunos bloqueos y requiera de tu participación o de tu intervención para poder resolver algunos problemas.

Ten cuidado con enemigos ocultos que pueden tratar de afectarte por envidia

Algunos conflictos de terceras personas en los cuales debes mantener distancia

Dinero:

Se van a presentar algunos chismes, rumores, descontrol colectivo que podría afectarte, si no asumes las riendas de la situación, es importante que mantengas en secreto algunos proyectos que no deben salir a la luz antes de tiempo.

Todo lo que hagas a nivel espiritual para armonizar tu camino en los negocios y la apertura profesional sale muy bien aspectado y puede generar en tu vida una gran evolución

Todo lo que tenga que ver con procesos de estudio, aprendizaje, procesos de actualización, titulaciones educativas o enseñanza sale muy bien aspectado y puede representar para ti una gran evolución o una gran oportunidad en el futuro.

Se da un trabajo en equipo, un consorcio o una empresa que está compuesta por varios entes o empresas que puede darte muy buena oportunidad para expandirte a nivel económico, profesional o laboral, todo lo que se relacione con trabajos en equipo sale muy bien aspectado e incluso podrías tener nuevos comienzos en este sentido.

Se dan negocios, acuerdos que pueden generar una gran apertura a nivel económico y profesional.

Escorpión durante el mes de Diciembre es un buen momento para asesorarte, para generar cualquier proceso de transformación e incluso para mejorar todas las condiciones económicas, profesionales, laborales que se den en este periodo. Todo lo que esté relacionado con procesos de organización te va a traer una gran apertura, es momento de fomentar nuevas alianzas, de hacer propuestas, de aprovechar los canales de la comunicación que salen muy bien aspectados para que se aprueben

SAGITARIO

Nuevos retos, nuevas oportunidades incluso te acercará personas que manejan ciertos temas en profundidad o son expertos en alguna materia que te van a prestar un asesoramiento que te será de utilidad a lo largo de todo tu futuro.

Es importante que te abras al conocimiento, al aprendizaje y a aquellas advertencias que el universo va poner frente a ti en este momento.

Te verás fortalecido, vas a sentir una gran fortaleza y una gran voluntad que va a dirigir tus pasos hacia el éxito esto va a permitir que se den nuevas alianzas e incluso que comiences nuevas acciones que posiblemente antes no habías considerado hacer.

Veo que tomas el papel de liderazgo o de gerencia en algún proyecto importante para ti, recibes ayuda espiritual como premio a todo el esfuerzo que has estado realizando a lo largo de todo el año.

Lo que no salga como esperas sencillamente es porque las cosas que se te van a presentar van hacer mejores que lo que estabas esperando.

Algunas cosas o personas que estaban distanciados, podrían comenzar a acercarse durante este período estableciendo nuevas alianzas, con nuevas formas de compenetración que resultan más útiles y productivas.

Vas a estar especialmente creativo y decidido a lograr el éxito, esto hará que realices una limpieza de algunas personas que ya no sean de utilidad o que no han sido del todo sincera u honestas contigo. Descubres alguna trampa o artimañas a tiempo y esto te permite evitar errores o fracasos.

Vas a estar especialmente motivado en un proyecto relacionado con el hogar, la vivienda o el inmueble.

Diciembre es un mes muy movido para ti en el cual vas a tener muchas cosas por hacer y muchas responsabilidades, es importante que te centres para evitar la dispersión y que las energías puedan fluir hacia la concreción de aquellas cosas que has iniciado

Te tomas un periodo de pausa para aclarar, sobre todo lo que es la parte emocional o sentimental que podría enfrentar algunos bloqueos que han estado latentes dentro de ti desde hace algún tiempo y te vas a dar cuenta cuando hay bloqueo porque vas experimentar como una apatía, un desgano, unas ganas de no hacer las cosas que tienes que hacer y una tendencia a entrar en conflicto, esto no se va presentar en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo, sino una que presenta bloqueos y que necesita ser trabajada para poder evolucionar.

Amor:

Van experimentar una apertura en cuanto los círculos sociales, las personas conocidas, en cuanto a la eficiencia y la utilización del mínimo de recursos para obtener mayores resultados.

Todo lo que esté relacionado con la parte vivienda, el hogar va a tener mejoras durante este periodo.

Sin embargo la tendencia a los excesos o a irse a los extremos puede generar problemas innecesarios dentro de la relación.

Incluso algunas oportunidades a nivel de expansión o de productividad podrían perderse a causa de los apegos. Deben tener cuidado con personas que no son del todo honestas que se acercan con algún tipo de interés o mala intención durante este periodo. En el área sentimental con algún tipo de interés o motivación. Todo lo que esté relacionado con estudios, aprendizaje, procesos de enseñanza, sale muy bien aspectado porque te va a permitir recuperar la fe y el optimismo en cuanto a lo que es la parte emocional en sus vidas.

Posiblemente llegue o toque las puertas una nueva ilusión pero ésta se da en el futuro, no comienza durante este mes.

Se presentan algunos reveses, conflictos o contratiempos a última hora sin embargo Sagitario sabrá cómo manejar la situación para que las cosas salgan bien a pesar de cualquier problema o dificultad que se presente.

Dinero:

Se dan conversaciones, se participa en asuntos que sean creativos para alcanzar, mejorar o fomentar nuevas alianzas, Sagitario logra sentir la estabilidad, controlar o dominar algún tipo de problema que estaba teniendo a nivel económico hasta el momento, se logran deseos, se cumplen algunas cosas y se logran resolver otras de manera oportuna, sin embargo la tendencia al estrés, a la ansiedad por asuntos económicos sigue presente.

Todo esto se da por impaciencia, posiblemente muchos tengan expectativas muy elevada que al no verse cumplida en su totalidad puede hacer que se sientan frustración o que no se valore lo que se está obteniendo hasta ahora.

Todo lo que tenga que ver con organización, con procesos de reorganización, nuevos comienzos, apertura, nuevas formas de manejo de negocio, sale bien aspectado, es importante que muchos sagitarianos se cuiden porque tienen la fertilidad aumentada y esto puede generar problemas y gastos muy grandes a nivel económico en este momento.

Algunos problemas o conflictos en la parte familiar pueden también causar gastos de dinero, es importante que los proyectos de gran envergadura se mantengan en silencio o en bajo perfil este periodo para evitar conflictos o situaciones antes de tiempo.

Sagitario durante el mes de Diciembre es momento de asumir todo el potencial que tienes, las herramientas que tienes disponibles para lograr tu evolución, momento de liberarte de todas esas cosas que te han estado causando descontrol en el pasado para que aproveches la oportunidad de expansión que se te está presentando, por otro lado la transformación que generes durante este periodo va a permanecer a lo largo de todo el año 2019.

CAPRICORNIO

Tendrán que manejarse algunos procesos de actualización, nuevas formas, metodologías y esto puede representar para muchos nativos de Capricornio un gran estrés, miedo a asumir o abrirse a los nuevos métodos que deben emplearse.

La tendencia a irse a los extremos, a ver todo blanco o negro sin matices puede presentarse dificultando aún más las cosas.

Sin embargo las oportunidades de inversión, de cambio, de ahorro de recursos, tiempo, esfuerzo para lograr las metas e incluso para mejorar los resultados estarán allí, al alcance de la mano, por otra parte se establece un proceso de cooperación o de trabajo en equipo que puede generar grandes resultados. Si Capricornio se abre a la flexibilidad se podrán lograr nuevos proyectos, serán cambios realmente beneficiosos y se dará la espalda a cierta conciencia de carencia que estaba afectando en el pasado a causa de apegos, dependencias o algunas cosas que se tienen que soltar o que se tenían que haber soltado con anterioridad

Puede haber cierta tensión causada por compromisos adquiridos, por temas económicos, por deuda, pagos que deben hacerse, sin embargo todo se irá resolviendo y podrá compensarse en el momento oportuno.

Todo esto estará impulsando un gran cambio en la vida del nativo y lo obligará a abrirse a esas nuevas formas o métodos para hacer las cosas.

Todo lo que esté relacionado con procesos de estudio, libros, escritos, Aprendizaje sale muy bien aspectado e incluso se contará con el asesoramiento, la guía, el consejo directo o indirecto que te permitirá evolucionar en ese sentido.

La creatividad estará exaltada por lo cual todos aquellos que se dediquen al plano artístico, creativo o productivo van a tener una gran apertura durante todo este periodo.

Amor:

Se plantean metas que pueden llegar a ser exitosas en el futuro. Sin embargo la tendencia a tratar de precipitar las cosas, a manejarse a partir de la presión, puede estar presente afectando esa proyección de éxito que está muy marcada.

Se presta atención al entorno familiar que puede presentar problemas y va a requerir del apoyo o la ayuda del nativo.

Algunos problemas de comunicación pueden estar presentes a lo largo de todo este mes y esto a su vez causar una sensación de distanciamiento que no es real.

Nuevas alianzas pueden presentarse.

Debes tener cuidado de no dejarte influenciar por la visión pesimista o negativa de alguien cercano importante para ti, pues si esta energía te detiene sencillamente las cosas van a ser un poco más difíciles y más lentas de lo que deberían ser.

Dinero:

Se logran grandes victorias en aquellas cosas por las cuales has estado luchando en el pasado. Se terminan algunas cosas que estaban pendientes y estas generan una nueva proyección muy positiva para ti. Es muy probable que te dediques a la parte creativa, la innovación estratégica a la creación, formación de nuevas formas o métodos en tu área profesional, laboral o económica.

Todo proceso de organización que se inicie en este periodo va hacer muy positivo y va a generar grandes resultados.

Importante que el nativo de Capricornio venza el temor a manejarse de una manera diferente, a actualizarse, a utilizar nuevos métodos que alivian la carga de trabajo y le permita tener mayor tiempo, dinero o recursos para utilizar nuevas herramientas en la productividad económica.

Los que se abran al cambio o a los procesos de actualización se verán muchos de sus deseos cumplidos durante este mes.

Tendrán tiempo para la expansión social, para los contactos sociales que realmente podrían llegar a ser muy beneficiosos, de nuevos negocios, proyectos o inicios que comenzarán a partir del próximo año.

Capricornio durante el mes de Diciembre es momento de superar todo proceso de incertidumbre y tratar de volver al estado de calma que de una mayor claridad para poder tomar decisiones certeras y más compatibles con las metas que tienes establecidas. Los recursos económicos, espirituales, humanos están allí en forma de potencialidades que debes tomar en cuenta, pero para poder utilizarlas tienes que abrirte a nuevos modos de productividad en todos los aspectos, planos y sentidos.

ACUARIO

Tienes que lograr un equilibrio emocional si quieres que las cosas siguán fluyendo, se trate de un momento en el que se logran grandes alianzas, acuerdos y posibilidades en las cuales debes procurar resolver cualquier problema de comunicación para que todo fluya de buena manera.

El éxito está marcado durante este mes si estás dispuesto a centrarte, a trabajar en equipo, a funcionar de la manera adecuada y a controlar todo el descontrol emocional que generalmente sueles experimentar en momentos como este.

Amor:

Muchos acuarianos no van a estar centrados en lo que es la productividad y aquellos que no logren contar con el apoyo de ahorro, de productividad, de inversión de parte de la pareja van a tener conflictos importantes dentro de la relación. Posiblemente la impaciencia sea uno de los defectos de alguno de los miembros de la pareja y esto debe atacarse con sentido práctico asumiendo cada uno sus responsabilidades dentro de la relación.

Todo lo que esté relacionado con vivienda, hogar, inmueble está bien aspectado durante todo este mes, sin embargo la tendencia al desgaste, al derroche económico, al no mirar la situación económica o no aprovechar las oportunidades de inversión, pueden causar un gran distanciamiento e incluso separación en algunas parejas. Sin embargo esto no es una predicción para todas las parejas sino solamente para aquellas que no estén compenetradas en las metas, objetivos o proyectos en común que deben perseguir.

Dinero:

Comienzas nuevas actividades, es un mes muy movido en el que tendrás que hacer muchas diligencias, algunos harán viajes cortos, otro se plantearán mudanzas o cambios importantes a lo largo de todo este mes.

La decisión o la actitud decidida de los nativos del signo de acuario va a ayudar a que las cosas evolucionen de buena manera, sin embargo hay una advertencia de que muchas cosas tendrán que hacerse bajo perfil, sin levantar mucho polvo alrededor para evitar que personas saboteen tus buenas decisiones e intenciones.

Algunas cosas del pasado que no se han resuelto pueden generar incertidumbre e incluso miedo al cambio por lo que debe enfrentarse cualquier cosa que quede pendiente para evitar que te afecte en estos nuevos emprendimientos.

Se descubren enemigos ocultos y se experimenta cierta decepción que puede ayudarte a impulsarte a tomar nuevas decisiones y a abrirte a nuevas oportunidades que antes no habías considerado.

Se dan relaciones con otras personas, se amplía el círculo social y esto permite contactos que te pueden ayudar en estos nuevos emprendimientos que te has decidido llevar a cabo.

Posiblemente tomes distancia de algunas personas que ya no son convenientes para ti.

Acuario tendrá una gran capacidad para lograr vencimiento en algunos asuntos en los que otros han fracasado o que han encontrado mucha dificultad, lo importante aquí es la acción centrada y encaminada a lograr el éxito y los recursos económicos de una manera objetiva

Acuario durante el mes de Diciembre es momento de aprovechar todas las oportunidades que se te están presentando en el camino, posiblemente esto represente cierto desvío de las cosas que ya tú tenías en mente, pero valdrá la pena pues tendrás los recursos necesarios para poder lograr todo. Estará todo bien si te abres el cambio. Recibes un asesoramiento que puede ser de gran ayuda. Muchas cosas que se manejan al mismo tiempo no es momento de mezclar emociones con producción económica. Algo que debes mantener en silencio.

PISCIS

Podría estar realmente determinado a alcanzar procesos de evolución y esto hace que inicie algunas acciones o actividades en función de lograr las meta.

También es posible que algunos contratiempos en el área del hogar, la familia o el inmueble puede hacer que tus cargas o tus responsabilidades aumenten de manera considerable, sin embargo esto no te detiene sino que te impulsa a tratar de lograr más rápidos todas tus metas y tus expectativas.

Es posible que tengas que enfrentarte a alguna persona que siente miedo al cambio y no pretende realizar las acciones necesarias para adecuarse a las nuevas necesidades del entorno y del ambiente, pero repito no te detienen, en este momento la decisión del nativo de Piscis es algo que tiene mucho más fuerza que cualquier contratiempo obstáculo o adversidad.

Esto hace que las cosas se vayan dando y que haya motivos para celebrar la victoria. Por otro lado te verás mucho menos emocional de lo acostumbrado lo que va a permitir generar nuevas estrategias mucho más objetivas y con mayores posibilidades de éxito que aquellas que se hacen desde lo emocional.

Es importante que se manejen con prudencia, todo lo que esté relacionado con gastos con salida de dinero o despilfarrado de tiempo, de dinero, recursos o energía.

Por otro lado muchas personas de tu entorno o personas de tu familia estarían involucradas en algunas metas que te has establecido y es muy posible que tengas que mantener o asumir una posición de liderazgo para que las cosas se den de la manera adecuada.

Tendrás que ser motivador, tendrás que lograr el dominio, el control de las situaciones. Muchos tomarán el papel de supervisión o de organización tanto de los recursos como de las actividades que se tienen que llevar a cabo.

Todo aquello que ha quedado pendiente del pasado posiblemente se enfrente durante este mes para ser resuelto de manera definitiva.

Amor:

Piscis que tengan pareja van enfrentar algunos obstáculos por culpa de algunos enemigos ocultos que han estado presente desde el mes pasado.

Posiblemente se sienta cierto desequilibrio en el área emocional, tendencia la nostalgia, la tristeza a la depresión, todo esto causado por toda esta energía que se revuelven en función de su salida y su vencimiento definitivo.

Es importante que se actúe de manera diferente, para obtener resultados diferentes, no trabajar en función de la conciencia de carencia, sino de aquello que quieres obtener y lograr.

Se amplían los círculos sociales y posiblemente inician con algún tipo de actividad y a generar algunos beneficios económicos.

Todos los reveses que se presenten o contratiempos van a ser superados de la manera adecuada, es como si una buena estrella estuviera de tu parte durante todo este mes.

Dinero:

Es un mes muy productivo sobre todo para los nativos del signo de Piscis que sean creativos, que trabajen con el arte o con su creatividad.

La tendencia a la desmotivación es superada durante este mes y esto permite que se den nuevos contactos, relaciones comerciales e incluso el apoyo de personas importantes o de instituciones de poder que puede mejorar algún tipo de situación.

Por otro lado existe algún tipo de inconformidad relacionado con el inmueble, con una vivienda, una oficina o un espacio destinado a la producción y se van a comenzar a emprender las diligencias necesarias para resolver eso que te mantiene inconforme.

Todo lo que hagas durante este mes va a tener buenos resultados y buenas respuestas en el futuro sigan sembrando.

Piscis durante el mes de Diciembre es momento de liberarte de todas aquellas ataduras, de aquellos problemas que te han estado afectando en el pasado, el proceso de depuración, de limpieza de energía, de personas, de situaciones que son inconvenientes u obsoletas sigue activo durante todo este mes y esto va hacer realmente beneficioso para ti pues te limpia el camino que vas a transitar hacia el éxito y la evolución.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com