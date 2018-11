Violencia contra la mujer en Jujuy: “hay que concientizar a la mujer víctima, decirle que, si lo hizo una vez, lo va a hacer dos”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Alejandro Bossatti, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y delitos contra la integridad sexual, se refirió al incremento de casos por violencia contra las mujeres en la provincia. Además, indicó que existen casos de “violentos reincidentes”, hombres que tienen denuncias en su contra, pero por casos con víctimas distintas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alejandro Bossatti expresó “desde que nosotros iniciamos la tarea desde la Fiscalía Especializada hemos notado un incremento de casos. Digo casos y no hechos, porque entiendo que los hechos se vienen desarrollando desde siempre, solo que de un tiempo a esta parte hay una concientización de la sociedad sobre la violencia de género y se han comenzado a visibilizar más los casos. Sí es preocupante el hecho del número, de la gran cantidad de casos que se tiene y de la violencia que se van dando en estos casos”.

“Más allá de las acciones de prevención que se toman desde el Poder Ejecutivo, desde nuestra función, la de acusar, la de imputar a una persona y atribuirle la comisión de un hecho y citarlo a juicio para que tenga la condena que le corresponda, no hemos visto que decaiga, que haya menos casos. Desgraciadamente esto es así, más allá que se haya ido creando fiscalías especializadas en este aspecto en la provincia ya que va a haber una Fiscalía de violencia de género en Alto Comedero, para ese barrio y Palpalá, hay todo un proyecto del MPA para distribuir Fiscalías especializadas en toda la provincia, es para tener un alcance mayor y tener con mayor, rapidez y eficiencia a todos los casos”.

Agregó “desde la Fiscalía, y lo digo hace tiempo, siempre se ha tratado que la víctima de violencia de género obtenga con la denuncia una medida protectoria. Habrá casos donde no se llega, pero se trabaja para que eso no ocurra. Esto no es que sea la solución mágica, depende de muchos factores. Es imposible que desde la Fiscalía o del Poder Ejecutivo se ponga un personal policial en cada domicilio a fines de custodiar una situación particular de cada víctima”.

“Hay que trabajar en concientizar a la mujer víctima, decirle que, si lo hizo una vez, lo va a hacer dos; que hay que empezar a trabajar con el victimario porque en última instancia uno le va a resolver el problema a una víctima en particular pero por la sanción de este tipo de delito es, si es la primera vez es de ejecución condicional, con lo cual la persona eventualmente podrá retomar su vida, entablar una nueva relación pero si no se ha trabajado sobre la psiquis de esta personas es probable que vuelva a cometer este hecho contra otra mujer”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al Fiscal Bossatti si en su jurisdicción se han dado casos de un acusado en distintas causas, a lo que afirmó “sí, hemos tenido casos semejantes donde el inculpado es el mismo y al ver a las víctimas son distintas mujeres. Todas estas cuestiones son las que se pueden visibilizar con la fiscalía especializada. Es importante esto porque uno va conociendo los casos porque si no antes estos casos se dispersaban por todas las Fiscalías y no llegaban a conocerse muchas veces que una misma persona había cometido el mismo delito contra otra. Ahora, el sistema ayuda mucho en ese aspecto y uno va conociendo, a pesar del gran número de casos, a los autores del hecho”.

Acerca del tipo de violencia más frecuente que se ejerce sobre la mujer, y que se haya investigado en su fiscalía, señaló “los hechos que trabajamos fundamentalmente tienen que ver con lo que es violencia física, si bien cada vez hay más denuncias por lo que es violencia patrimonial, moral, donde en esos casos en particular la violencia de género no está tipificada como delito, la violencia patrimonial no está tipificada como delito por lo cual no podemos promover acción penal”.

“Una vez que tomamos conocimiento de una acción semejante, lo que hacemos es remitirlo al Juzgado de Violencia de Genero porque allí tienen una doble función: la de juez de control respecto a lo que son delitos de violencia de género y la aplicación de la ley 26485 que es la ley de violencia de género”.

Consultado sobre si un familiar o amigo de una presunta víctima de violencia puede realizar la denuncia, el fiscal especializado explicó “en realidad, lo que marca el Código es que, si son lesiones leves, la denuncia la tiene que hacer la víctima. Ahora, hay casos particulares, y hay jurisprudencia en la provincia de Córdoba, donde en casos puntuales y con determinadas características se realizaron acciones de oficio, son situaciones muy particulares donde está muy clara la sumisión de la víctima, la imposibilidad de la victima de acceder a la Fiscalía o a una seccional para hacer la denuncia, son casos específicos y excepcionales, esto no significa que alguna reforma legislativa nos dé la posibilidad de actuar de oficio”.

“He actuado en casos de oficios, la víctima era menor y nos basamos en la jurisprudencia. Hemos visto que desde hace poco podemos actuar de oficio en los casos de abusos sexual a menores, creo que a medida que vayamos transcurriendo este camino, la ley se va a ir adecuando a las necesidades de la sociedad”.

El Fiscal indicó que, si una mujer es víctima de estos hechos de violencia, “tiene que hacer la denuncia. La puede hacer en la misma fiscalía, en la policía, puede concurrir al Juzgado de Violencia de Género, a la Secretaria de Paridad de Género donde la van a orientar y ayudar en esos casos a poner la denuncia, pueden ir al Centro de Asistencia a la Víctima del MPA donde también le prestarán esa colaboración”.

“Lo que quiero destacar es que, si la mujer no siente que ha tenido la solución que el caso requería o que no ha visto satisfecha su necesidad de hacer la denuncia porque no se la tomaron o no la trataron como corresponde, que venga a la Fiscalía y que haga la denuncia, que nos cuente que pasó, porque es la forma en que nosotros podemos, no solo trabajar en el hecho, sino en ir limando aquellas cuestiones que atentan contra una solución rápida y eficiente del conflicto en el que está la víctima de violencia de género”.