Familiares de jujeños del ARA San Juan se reunieron con la jueza de la causa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Yolanda Mendiola, madre del submarinista jujeño Leandro Cisneros, se refirió a la videoconferencia que los familiares de los submarinistas del ARA San Juan mantuvieron con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y aseguró que la magistrada “quiere llegar al fondo de esto, si hay culpables se encargará que reciban lo que se merecen”.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Yolanda Mendiola expresó “empezaron las preguntas de los familiares acerca del submarino, las dudas que tenían, sobre la fecha, los sucesos desde el momento que desaparece el submarino, todo lo pasado en el año que tuvimos que esperar”.

“Cuando llegó a los familiares de Mar del Plata, estábamos preparados, se le preguntó cómo se encontraba el casco resistente, si podía dar más detalles de cómo se lo encontró, pero la jueza no tenía nada sobre eso, no lo contestó. Le dije que a nosotros cuando aparece el submarino los militares ya tenían una descripción hecha en una nota porque uno de los veedores militares del buque mando al capitán de la Armada un detalle verbal del estado del casco y le dije que debía saberlo, porque lo describieron como entero, que estaba en perfectas condiciones, salvo una fisura que tiene en un lateral. Ella no sabía, pero buscó en una carpeta durante videoconferencia y encontró la nota, que sí había una descripción de un veedor desde el buque”.

Agregó “hubo otras preguntas, como cuando un familiar dio a conocer a un testigo, a un sonorista, y que no se le dio resguardo a su persona, se lo tendría que haber cuidado porque este sonorista quedó sin trabajo, porque ella no dio una orden”.

En relación a si esta entrevista les ha servido o no a los familiares, Mendiola sostuvo que “esta conferencia nos sacó un poco las dudas, pero la jueza no pudo contestar sobre el casco resistente, porque lo pasó por alto o se olvidó. Se le pidió que la próxima no sea solo en 4 lugares porque los de Jujuy no han podido participar, no han podido viajar a Salta, ella dijo que entre el 10 o 15 de diciembre habrá otra videoconferencia y que será en más provincias”.

“También se comprometió a que ella quiere llegar a los culpables, que nos despreocupemos. Habló también sobre las fotografías que llegarán a sus manos y las va a resguardar en un portafolio diplomático cerrado que lo traerán de Sudáfrica, y será trasladado por otro diplomático militar, que le va a entregar en mano a la jueza para evitar cualquier cosa”.

Sostuvo que “nos dijo que está con nosotros, que quiere llegar al fondo de esto, si hay culpables se encargará que reciban lo que se merecen”.

Comentó que “hubo otra pregunta que fue sobre el porqué ella tuvo una reunión privada con militares que le solicitó la reunión, porque tendría datos de dónde estaba el ARA, salió en los diarios, ella contestó que sí porque él quería dar un dato de la ubicación, pero, si la tenía desde diciembre, porque no se hizo nada”.

“Si se sabía eso en diciembre el gobierno tendría que haber contratado una empresa inmediatamente. Esas son algunas cosas que molestaron y con el transcurso del tiempo nosotros sabemos que ya no hay vida y que lo único que esperamos es reflotar el ARA San Juan ya que hablaría solo, mostraría las pruebas para llegar a la verdad que es lo que necesitan los familiares para poder hacer un duelo”.

En relación a la posibilidad de reflotar el submarino, Mendiola señaló “el 4 de diciembre van a llegar las fotografías y ella lo va a analizar bien. Nuestras suplicas, de parte de las madres, ya que, si bien la mayoría de las esposas que están con carrera, ellas no quieren el reflotamiento, nosotros como madres, padres y hermanos necesitamos recuperar a nuestros chicos, y la jueza tendrá en cuenta eso y lo va a analizar”

“Pidió que esperemos hasta el 4 de diciembre cuando va a analizar las pruebas y de tener que hacerlo lo va a hacer pero eso depende también del Presidente porque la parte económica la tiene que aprobar el presidente, es a lo que estamos sujetos, a la decisión del señor presidente para poder reflotarlo”.