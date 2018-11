Bouhid sobre críticas al ingreso de médicos venezolanos: “las críticas eran solo protesta y no propuestas”

Jujuy al día® – En el marco de la incorporación de médicos venezolanos al sistema de salud público de Jujuy, nuestro medio dialogó con el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, quien se refirió al desembarco de estos médicos y a la negativa de los profesionales jujeños de inscribirse para lograr conseguir los puestos de trabajo aceptados por los venezolanos.

Al respecto, Gustavo Bouhid expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “son las primeras críticas que empezaron hasta que le pusimos dos cosas: un papel para inscribirse y una cámara de televisión, le dijimos ‘usted que critica inscríbase y vaya a Cusi Cusi, Cieneguillas, Cangrejillos, Corazulí y no tuvimos inscriptos”.

“La realidad que las críticas eran solo protesta y no propuestas, fueron muy pocos y los colegas saben de lo que estamos hablando. Está estudiado esto, la mayoría de los médicos no solo van por el tema remunerativo, los lugares tienen una dificultad climática bastante problemática con lugares con -10°, la altura, en algunas localidades no hay colegios secundarios y en estos momentos los colegas venezolanos vienen de una realidad de su país por la que han decidido emigrar por una razón que todos conocen y en Argentina han hecho grandes sacrificios, han trabajado en profesiones que no son las suyas, en oficios, y no pueden ejercer lo que ellos hicieron toda su vida: estudiar la medicina”.

Indicó que estos profesionales en Jujuy “la están ejerciendo con una pasión en estos lugares, que aparte de tener una retribución económica que le permite una supervivencia que hoy en su país no la pueden lograr, están teniendo la gratificación humana que es recibir el cariño de la gente, que estaba muy necesitada, la más humilde de la provincia”.

“Nosotros pensamos que, para obtener resultados diferentes, en esta provincia que hace 30 años que no sucedió, había que hacer una estrategia diferente, y a la gente le está yendo muy bien porque los pusimos en primer lugar”, concluyó el ministro Bouhid.

22 médicos venezolanos se incorporaron a la Salud jujeña

El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, encabezó en Salón Blanco de Casa de Gobierno, el acto de presentación de 22 médicos venezolanos que se incorporan al sistema de salud pública de Jujuy. Dichos profesionales desempeñarán de manera permanente sus funciones en diversas localidades jujeñas.

1 de 3

En ese marco, el Gobernador Morales, explicó que la incorporación de los médicos venezolanos al sistema sanitario provincial “era algo que se había conversado con el Ministerio de Salud y por eso tuvimos la buena predisposición de recibirlos”, afirmando que “es un momento en el que estamos generando un gran cambio en el sistema de salud de Jujuy, que busca llegar con profesionales a cada rincón de la provincia”.

“Era una situación injusta que familias tengan que venir a la Capital a atenderse, y buscamos la descentralización con cirugías en La Quiaca, recuperando también el quirófano en Humahuaca, con cirugías en otras zonas de la provincia”, detalló el mandatario.

Asimismo, indicó que se está trabajando en Aguas Calientes mejorando la atención del centro de salud; fortaleciendo el sistema sanitario en varias localidades de la Puna jujeña; incorporando equipamientos diversos, como ambulancias y otros recursos, “todo en pos de poder prestar el mejor servicio sanitario en todo el territorio provincial”.

Finalmente, destacó que la predisposición y voluntad de trabajo de los médicos venezolanos que van a incorporarse al Plan de descentralización provincial “va a dejar una enseñanza”, y apuntó que a ese trabajo que se va a prestar, se le sumarán más vuelos con el helicóptero, con lo que “nos va a dar la posibilidad de tener una cobertura sanitaria cada vez más rápida y eficiente”.

Fortalecimiento de la atención médica

Por su parte, el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, precisó que estos profesionales médicos atenderán en Jama, Casabindo, Yuto, Tres Pozos, La Quiaca, Aguas Calientes, Santa Clara, Palca de Aparzo, Susques, Cangrejillos, Tres Cruces, Cusi-Cusi, Coranzulí, Fraile Pintado, Rinconada, Cieneguillas, Valle Grande, El Fuerte, Caimancito, y Tesorero.

Además, Bouhid, afirmó que la presencia de los galenos venezolanos “es muy significativa para estas poblaciones que recibían la visita de un médico una vez al mes en alguna ronda sanitaria, y atendían en un lapso de 5 horas alrededor de 20 pacientes, volviendo al mes o a los tres meses, en algunos casos”.

El titular de la cartera sanitaria sostuvo que “con esta estrategia de descentralización somos la primera provincia en sumar médicos venezolanos, que ya están en estos lugares y están dispuestos a trabajar. Esto fue bien recepcionado por las comunidades, y también por las autoridades de esta cartera sanitaria, dándoles así la posibilidad de desarrollar su carrera para la que se han preparado”.

Asimismo, agregó que los mismos atenderán a diario en las poblaciones señaladas, con residencia fija en el lugar, pudiendo atender a poblados vecinos que requieran sus servicios.

Bouhid sentenció que hay una decisión de fortalecer la atención, dotándola de recursos de todo tipo, con vehículos, con motos, para poder llegar a distintos lugares, y en un trabajo en conjunto con las comisiones municipales.

Por último, puso de relieve que Igualdad, equidad y accesibilidad son los principios básicos de estas acciones encuadradas en el plan estratégico de salud.

Aporte al sistema sanitario jujeño

En tanto, Wilmer Bracho, uno de los médicos oriundos de Venezuela, agradeció a las autoridades la oportunidad de poder trabajar en la provincia, y que la gente los haya recibido bien.

Asimismo, Bracho expresó que se sienten satisfechos de poder aportar al funcionamiento del sistema sanitario de Jujuy en cada lugar que les toque ejercer sus funciones.