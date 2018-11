Cuellar criticó expresiones de la oposición: “no se hace política con la mentira”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el diputado provincial del bloque de la UCR, Osvaldo Cuellar, criticó las expresiones de la izquierda y de diputados del justicialismo, quienes aseguraron que hubo represión en el cumplimiento de una orden de la justicia federal de desalojar el corte de ruta en Tilcara. Tildó de “irresponsables” tales dichos.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Osvaldo Cuellar sostuvo que “se está faltando a la verdad. Creo que, en estos momentos de crisis, este tipo de expresiones y manifestaciones son como tirar combustible al fuego; generan más crisis, desconfianza en la gente, generan una situación de insatisfacción en la gente”.

“Me tocó estar personalmente en el corte. Teníamos programado un viaje a la Puna y estuve esperando bastante tiempo en ese corte y lo único que hizo la Policía fue solicitarles a los manifestantes, que no eran más de 30, de los cuales 15 serían de comunidades originarias y otros 15 que no tenían nada de originarios, que dejen media calzada para el transito porque había más de un kilómetro de autos de un lado y del otro que no podían pasar”.

Comentó que “al ver que no tenía eco favorable, los mismos policías, que son de la zona, se pusieron uno al lado del otro y los fueron desplazando, no de manera violenta, hasta que quedaron circunscriptos a medida calzada y así habilitaron la ruta. Pasamos al lado de los manifestantes, por eso dijimos que no eran más de 30 y de regreso, en la tarde, seguían, pero eran más o menos 10 o 15 en el corte ocupando media calzada a la altura de Sumaypacha, de los cuales 8 o 9 ni siquiera eran de la zona”.

Cuellar criticó los dichos de la oposición. “Me parecen irresponsables. Uno puede estar de acuerdo o no con determinado gasto, puede decir que en vez de gastar en esto que se gaste en aquello; uno puede decir que no está de acuerdo que se generen gastos con una partida, pero, faltar a la verdad para traer agua a su molino, simplemente es generar caos. Desde mi punto de vista y opinión es generar anarquía y una falta de respeto cuando nuestros conciudadanos en estos momentos algunos la están pasando mal y así solo siguen generando falta de esperanza, falta de expectativas, con el solo fin de llevar agua a su molino”.

“Fundamentalmente es un elemento que es utilizado mucho por la izquierda. Diría que la izquierda hoy, el modelo que plantean, no solo en Jujuy sino en la República, es un modelo que ha perimido en el mundo, que no se práctica en ninguna parte, hasta Cuba está modificando su Constitución y no por eso deja de ser socialista”.

El legislador sostuvo que “ellos quieren plantear un modelo en Jujuy y en el país que no va, que no existe en el mundo y la prueba la tendrán el día que sean las elecciones, se presentarán con su candidato y veremos cuantos votos sacan. Esto lo digo sin soberbia, no digo que nosotros no hemos cometido errores, los hemos cometido y el mismo gobernador lo reconoció más de una oportunidad, pero no se hace política con la mentira”, concluyó.