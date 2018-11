Rotela: “algunos dirigentes políticos oportunistas hablan de represión y quieren montar toda una farsa”

Jujuy al día® – Luego del desalojo por parte de la policía de un grupo de personas que cortaban la ruta nacional 9 en la localidad de Tilcara, nuestro medio dialogó con el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de la Provincia, Diego Rotela, quien aseguró que en el lugar no hubo represión y cuestionó durante a dirigentes políticos, en especial de la izquierda.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Diego Rotela explicó que “en realidad lo que hizo la Policía de la provincia es cumplir la orden de la Justicia Federal, que ordenó el desalojo de ruta 9 en el acceso a Tilcara, donde gente, en virtud de un reclamo por una cuestión que está en la justicia hace años y que es un reclamo entre un particular y algunos miembros, no todos, de una comunidad originaria, y que días pasados hubo por parte de la justicia un dictamen, una medida que evidentemente hubo una parte a la que no le vino bien”.

“Pero en vez de seguir el accionar mediante las instituciones, reforzando el estado de derecho, optó por esta medida y en Jujuy de un tiempo a esta parte, desde el gobierno de Gerardo Morales se respeta y se cumple la ley. No podemos permitir que toda la faz productiva, turística de parte de la Quebrada y toda la Puna quede bloqueada y aislada por un grupo de 10 o 12 personas que, en virtud de un reclamo, ostentan o creen tener el derecho de impedir la circulación, lo cual es un delito”.

Agregó “se cumplió con una orden de la Justicia Federal, hubo 6 detenidos, y gracias a Dios están los videos circulando en las redes sociales donde, a pesar que irresponsablemente algunos dirigentes políticos oportunistas hablan de represión y quieren montar toda una farsa que no existió, en los videos, además, se ve claramente que no hubo un solo disparo, se ve el accionar correcto y transparente de la fuerza policial. Es más, en el mismo video se ve como es arrojada al suelo una agente de la Policía”.

“La verdad lo que le pido a la dirigencia opositora en su conjunto, primero, que no mientan, que sean responsables y que no quieran vender que Jujuy es un lugar donde no se respetan los derechos y garantías individuales porque se está cumpliendo con la ley, se está trabajando con la ley en la mano, asique no mientan”.

Además, remarcó “días pasados vimos que sectores de la izquierda, que lo único que hacen es oponerse y quejarse de todo porque sí, porque es su esencia, cero construcción, solo palos en la rueda, planteaban el trabajo infantil que había en Jujuy. La verdad, una cosa es que le quieran mentir al porteño, al cordobés para que crea que Jujuy es otra cosa, pero otra cosa es que nos quieran mentir a nosotros”.

“La diputada Natalia Morales, que se rasga las vestiduras, ahora denuncia trabajo infantil, dice que en el campo hay trabajo infantil, pero según sus propios dichos, fue mucho tiempo miembro de la Secretaria de Agricultura Familiar. Por eso, quiero que me diga cuántas denuncias hizo por trabajo infantil, que me dé la constancia de cuantas denuncias hizo”.

Rotela aseguró que “en Jujuy no vamos a permitir que se mienta descaradamente, que se pretenda instalar que en Jujuy pasan cosas que no pasan. Los jujeños sabemos qué es la violencia porque la sufrimos y padecimos: nosotros, como oposición en aquel momento, y todos los jujeños que fuimos rehenes de una señora que decidía si se podía circular o no, si podía ir a un lado o al otro, si se podía trabajar o no, si teníamos que cubrirnos la cabeza para que no nos pegue una pedrada o teníamos que ser víctimas de los aprietes mafiosos que tenían”.

“Ese Jujuy se terminó, pero hay muchos que lo añoran, muchos quieren que vuelva, y una de ellas es la diputada Natalia Morales. Asique, la verdad, si le quieren mentir a Del Caño, a Bregman y a toda la colectividad troska de la Argentina, que lo hagan; los jujeños sabemos quiénes somos y sabemos cómo vivimos”.

“Quieren plantear que en Jujuy vivimos en una provincia sin potencial, y ellos mismos nos hacen mala propaganda, pero gracias a Dios hay acciones concretas y positivas, hay muchas de este gobierno y las seguirán habiendo a pesar de 4 o 5 trasnochados que lo único que hacen es pretender mentirnos en la cara”, finalizó.