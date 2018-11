El Ministerio de Trabajo de Nación deberá reconocer a la Comisión Directiva de ADEP

Jujuy al día® – Ayer, desde el sindicato de docentes de nivel inicial y primario de Jujuy, dieron a conocer la resolución de la Justicia Federal donde se ordena al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que emita la certificación definitiva para el reconocimiento de las autoridades del sindicato docente de Jujuy.

Al respecto, el diario JUJUY AL DÍA® dialogó con la Vocal 1° de la Comisión Directiva de ADEP, Silvia Vélez, quien señaló “desde que asumimos faltaba el certificado que tiene que emanar el Ministerio de Trabajo de Nación donde certifica que todos los miembros de la lista ganadora son las autoridades que rigen los destinos de ADEP, ese es el documento que falta desde el 2017”.

“Ese es el documento que muchas veces se mencionaba en algún escrito de paritarias diciendo que no se reconocía al Secretario General porque faltaba la certificación de autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación. Ya habíamos hecho numerosos reclamos escritos hasta que presentamos un recurso de amparo, y su resultado es la sentencia de hoy –por ayer-, que determina que el Ministerio no ha presentado ningún motivo por el cual no dictó este acto resolutivo y por ese motivo la Justicia Nacional dictaminó que tiene 5 días para hacerlo sino empezará a correr la sanción de mil pesos por día para el Ministerio de Trabajo si es que no emite esta certificación”.

Agregó “estamos a la espera que en estos próximos 5 días hábiles nos notifiquen de esa certificación ya con esto se regulariza administrativamente cualquier tipo de situación que se genere, ya sea convocatoria a paritarias, por algunos aportes ya que ANSES también pedía esta certificación para seguir haciendo los descuentos a los afiliados como aportes societarios”.

Sostuvo que “siempre hemos participado de los encuentros paritarios porque siempre hemos hecho el reclamo y presentaciones cuando de alguna manera nos presionaban diciendo que no teníamos ningún papel que nos certifique como autoridades. Por ello presentábamos todos los reclamos que veníamos haciendo y que el Ministerio es el que no nos emite el certificado, y por esas presentaciones nos invitaban a participar hasta tanto tengamos este último documento”.

“Esto ahora nos allana todas las situaciones y nos deja, aunque ya éramos, legamente como las autoridades sindicales sin cuestionamiento de ninguna parte”.