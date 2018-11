Jujeño en Chubut busca a su familia de la que se tuvo que separar hace más de 60 años

Jujuy al día® – Esta historia tiene como protagonista a Antenor Sosa, un jujeño nacido hace 80 años en Yavi, que debió abandonar su terruño y su familia para progresar y hoy, desde Trelew, sus hijos lo ayudan a buscar a la familia en nuestra provincia.

A la redacción del diario JUJUY AL DÍA® se comunicó Georgina, una de los cuatro hijas de Antenor, quien contó un poco la historia de su padre y solicitó a través de nuestro medio la ayuda de todo aquel que le pueda brindar alguna información sobre la familia de su progenitor.

Vía telefónica desde Trelew, Georgina comentó a este diario que “mi papá nació en 1937 en Yavi, Jujuy, y transcurrió toda su infancia con sus abuelos, padres y hermanos. Cuando tenía 16 años se fue de allí por problemas económicos y se fue a trabajar, aunque ya trabajaba desde más chico. Se fue junto a uno de sus hermanos y empezó a recorrer todo el país trabajando”.

“Cuando se enteró que había fallecido mi abuelo volvió, estuvo unos años allá –Yavi-, pagando una deuda de mi abuelo, terminó y se fue de ahí. Estuvo en muchos lugares hasta que llegó a Chubut donde conoció a mi mamá y formaron nuestra familia, tuvieron 4 hijos, pero con el paso del tiempo él no supo nada de su familia allá”.

Señaló “en Jujuy quedó su mamá, sus hermanos y dos sobrinas. Mi papá es de apellido Sosa igual que mi abuelo; y mi abuela es de apellido Mamaní”.

“Hasta donde sé, tengo a mis tíos allá, supongo que deben estar allá. Cuando mi papá se fue ellos vivían en el mismo lugar. Estaba mi tío Cipriano Sosa; mi tía Estefanía; Lucia; y los demás eran mucho más grandes que mi papá”.

Indicó que a esta búsqueda “hace unos años mi hermano lo intentó, pero como no era tanto el uso de las redes como ahora que es más fácil, no tuvimos respuesta alguna y no encontramos ningún dato hasta que se me dio por indagar y mandar la historia de mi padre a distintos lugares, y así llegué a JUJUY AL DÍA®”.

“Esta búsqueda también es por una cuestión de identidad propia, porque muchas veces hablo con gente de Jujuy y me siento parte. Me gustaría encontrar a mi familia y sobre todo porque mi papá, cuando recuerda esto, lo vemos en su mirada, hay dolor, pena, nostalgia, porque le costó mucho irse, pero lo tenía que hacer porque quería progresar”.

Georgina Sosa expresó “nosotros no tuvimos la posibilidad de ir a su provincia por lo económico y creció esta ansiedad de poder buscar y querer encontrarlos, hablar con ellos vía video llamadas. Uno también siente que la historia, la propia, aún está inconclusa. Queremos saber qué es lo que hay más allá, poder también tener la alegría que él se encuentre con su familia”.

“Mi papá tiene 80 años y si bien él dice que su familia somos nosotros, pero sabemos que le encantaría estar con su familia y reencontrar a sus sobrinos, hermanos, a todos”, concluyó.