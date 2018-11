Paritarias en Jujuy: gremios insisten con que la convocatoria para paritarias sea cuanto antes

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el secretario general del gremio de los trabajadores judiciales, Freddy Berdeja, se refirió a la convocatoria del gobierno provincial para seguir las discusiones salariales. No descartó que haya medidas de fuerza si no son convocados. Además, se refirió a la posibilidad de solicitar un bono de fin de año, pero sostuvo que primero esperan poder cerrar las paritarias.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Freddy Berdeja expresó “en primera instancia la posición del sector judicial en la reunión de la Intersindical, que se reunió hoy –por ayer- y pasó a un cuarto intermedio para el miércoles, es insistirle al gobierno provincial que continúe la paritaria para cerrar la recomposición salarial 2018, ya que al mes 11 llevamos un 21 % de recomposición salarial, y la inflación va a superar el 45%, por lo que los trabajadores estamos en problemas”.

“Lo que primero se debería hacer es cerrar la pauta 2018 y, en base a lo que lleguemos, analizar cuál sería o podría ser la compensación salarial para que cumpla esa función la de compensar la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores”.

Agregó “no sería un bono porque no nos estarían bonificando nada sino compensando el poder adquisitivo. Los trabajadores no debiéramos pedir esta compensación salarial, lo que deberíamos tener es una recomposición salarial que iguale a la inflación, que no pierda poder adquisitivo, y en ese caso no haría falta esa compensación salarial”.

Explicó “por ejemplo Tucumán, ellos han cerrado un 31% de recomposición salarial y tienen la cláusula gatillo con lo que seguramente llegarán a un 45%. Esa es la metodología que debe implementarse en Jujuy”.

Acerca de las reuniones paritarias en la provincia, sostuvo “desde la Intersindical vamos a impulsar a través de nota la urgente convocatoria a paritaria para tratar de abordar y clarificar esta situación. No queda mucho para fin de año y los trabajadores necesitan urgente recomponer su salario y esperamos que el gobierno esté al tanto de la situación y realmente empiece a atender la problemática de los trabajadores estatales”.

“Si no somos convocados, habrá medidas. Hay convocatoria o hay medidas de fuerza”, aseguró.