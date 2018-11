Palpalá: entrega de herramientas del programa de “Empleo Independiente”

Jujuy al día® – En el marco del programa “Empleo Independiente”, el Instituto Municipal de Desarrollo (IMD), concretó una nueva entrega de herramientas, a emprendedores de la ciudad.

En este sentido, resultó beneficiada Norma Mamaní, vecina y emprendedora textil, quien recibió una maquina semi industrial, marca “Janome”.

Participaron de la entrega, el Intendente Pablo Palomares, acompañado por la concejal Roxana García; el director del IMD, Alejandro Toconás; y la encargada de la Oficina de Empleo, Susana Mejías.

Al respecto, el jefe comunal manifestó “ésta maquinaria le permitirá crecer en su rubro, más aún dadas las proximidades a la cena blanca, fin de año, y carnaval, periodos en los que se demanda mayor confección de indumentaria. Le agradezco a Norma por confiar en nosotros, y por apostar en Palpalá. Ya estamos coordinando los próximos trabajos conjuntos, para la consecución de insumos”.

Finalizando, la beneficiada destacó “tome conocimiento del programa, gracias al comentario de la gente. Fue así que me acerque al IMD, me asesoré, y realice todos los cursos. En todo momento el Municipio me acompañó. Esta nueva herramienta me permitirá realizar trabajos con mayor velocidad y prolijidad. Les agradezco por ello, y los espero en calle 18 de noviembre, n° 959, del B° Florida”.