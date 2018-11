Avanza proyecto de ordenamiento territorial y fraccionamiento del suelo Obtuvo dictamen favorable de la comisión de Legislación General

Jujuy al día® – La comisión de Legislación General de la Legislatura jujeña, que preside la diputada Dra. María Eugenia Nieva (UCR), dio dictamen favorable al proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo, luego del encuentro que diputados que integran esa comisión y la de Obras Públicas mantuvieron con representantes de distintas entidades involucradas en la temática la semana pasada en el salón “Dr. Raúl Alfonsín”.

Así lo informó el diputado Fabián Tejerina, quien señaló que la iniciativa, que reemplazará a la Ley 2903, vigente desde 1972, y cuya primera modificación se impulsó en el 2004 por parte de los legisladores Gerónimo Cruz y Pilar Bermúdez, ya contaba con despacho favorable de la comisión de Obras Públicas, la cual integra, desde el año pasado.

Con el despacho de Legislación General, la iniciativa elaborada por Obras Públicas ya estaría en condiciones de ser incorporada por la comisión de Labor Parlamentaria en el orden del día para su tratamiento en una sesión ordinaria, según destacó el legislador radical.

En la última reunión con los legisladores tomaron parte representantes de colegios profesionales (Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, Escribanos y Martilleros, entre otros), de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Cámara de la Construcción, funcionarios de la comuna capitalina y el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Provincia, arq. Eduardo Cazón.

El diputado Tejerina destacó que se viene trabajando desde hace tiempo en el proyecto, y que el año pasado se realizaron rondas de consultas con varias entidades para que hicieran aportes a la misma. “El proyecto ya está listo y la comisión de Legislación General va a firmar despacho favorable con diputados de prácticamente de todos los bloques. También se tiene el apoyo del Ejecutivo provincial, así que la comisión de Labor Parlamentaria puede incorporarlo en la próxima sesión para su tratamiento”, indicó.

Al resumir la iniciativa, el diputado radical expresó: “hay muchos problemas en la vida urbana, problemas que tienen que ver con la administración de un recurso que es muy escaso en nuestra provincia, la tierra. Nuestra provincia es chica, topográficamente nos limita mucho en lo que tiene que ver con el desarrollo urbanístico, a ello se le agrega una falta de planificación, de ordenamiento de la tierra. Nuestro proyecto es muy avanzado en la parte que es el ordenamiento territorial de cada uno de los municipios, como en el fraccionamiento del suelo. Nos parece muy importante, porque cuando se hace un loteo demora tres o cuatro años su aprobación. Eso significa que los que hicieron el esfuerzo de comprar un terreno, en muchos casos no tienen la escritura del mismo porque es un loteo no aprobado, que no tiene servicios. La ley vigente en el tema es de hace 46 años, cuando no existían los barrios cerrados, los countries, clubes de campo. Tenemos también una reforma del Código Civil que impacta con la cuestión de la propiedad, es una serie de consecuencias que trae una ley que ya ha cumplido un ciclo, por lo que hay que dotarla de herramientas modernas, estableciendo la figura del propietario. Queremos movilizar el mercado, abaratar la cuestión de los terrenos y que esto sea nunca actividad regulable”, finalizó diciendo Tejerina.