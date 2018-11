Taller regional de base comunitaria del Plan ENIA

Jujuy al día® – Funcionarios, asesores y equipos técnicos participaron del encuentro que tuvo como objetivo comunicar y capacitar a los agentes provenientes de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy en lo referido a las intervenciones del dispositivo de base comunitaria del Plan ENIA (Disminución y Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente).

El Plan ENIA tiene cuatro ejes centrales, uno de ellos es “potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales reproductivos”. Es decir que las líneas de acción se centran en identificar, convocar, brindar información, acompañar y acercar a servicios de salud a aquellos adolescentes que no están insertos en el sistema educativo, por lo cual no son alcanzados por el resto de los dispositivos del Plan y no acceden a las prestaciones previstas.

Cada una de las provincias implementa el Plan, en base a su experiencia y organiza los contenidos y modalidades, vuelca estas iniciativas en talleres y foros. Todas estas acciones se realizan en articulación entre el estado provincial y municipal con organizaciones de la sociedad civil que tienen contacto con adolescentes en situación de vulnerabilidad familiar y social.

Sobre la implementación del dispositivo Gimena De León, asesora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) dijo “el plan se basa a través del funcionamiento de un Asesor en la comunidad, quien brinda información y acompañamiento a los/as adolescentes para que tomen decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, con el objetivo central que es acceder sin barreras a los centros de salud”. De León añadió “En este marco el dispositivo intenta brindar un espacio de confidencialidad para que el adolescente se acerque al espacio y se informe y acceda en el marco de turnos protegidos a los centros de salud”.

La funcionaria de nación desatacó, “Estos equipos están muy bien posicionados en lo que es trabajo comunitario en territorio con mucha experiencia, tienen claro lo que hay que hacer y cuáles son las organizaciones con las que se pueden aliar para hacer un trabajo más fuerte y así llegar a los adolescentes no escolarizados, quienes tienen sus derechos más vulnerados, porque no están dentro de la escuela que sería un ámbito deseable”.

“Nos augura un buen trabajo, lo bueno es que se han podido encontrar las distintas provincias, compartir las experiencias, enriquecerse. Este dispositivo es el menos en estandarizado, más versátil y artesanal en comparación con los otros y tendrá mucha variación en cada región y estos encuentros nos sirven para aprender y articular con otros el trabajo más adecuado” finalizo De León.

El Plan reconoce en su diagnóstico de situación que un porcentaje importante de adolescentes está por fuera del sistema educativo. Por ese motivo es que en la provincia se intensificaron las intervenciones con el propósito claro de promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, con énfasis en adolescentes no escolarizados.