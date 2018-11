Siniestralidad vial en Jujuy: aproximadamente 5 de cada 10 fallecidos son motociclistas

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de Jujuy (APDC), el Comandante Mayor (R) Luís Martín se refirió a la casuística vial, puntualmente a los siniestros protagonizados por motociclistas, y reveló inquietantes datos.

En relación al siniestro donde murió una bebé que circulaba con sus padres en una motocicleta, Luis Martín señaló en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “fue un hecho lamentable, trágico. Creo que no resiste el menor análisis de cuáles son las cuestiones que no estuvieron bien en ese siniestro. En principio, iban más ocupantes de los permitido en la moto, menores de edad que no se pueden trasladar, ninguno de los ocupantes llevaba el casco colocado; una suma de factores que, en el momento de la ocurrencia de un siniestro, determina la gravedad del mismo”.

Martin reveló algunas cifras que son inquietantes. “En lo que es la siniestralidad de motovehículos, tenemos un alto porcentaje. Sobre la cantidad total de hechos de tránsito, el 68% lo ocupan los motovehículos. Siempre interviene una moto en calidad de embestida, o que embiste, o que embiste a un peatón, también es una cifra alta”.

Comentó que el porcentaje de motociclistas fallecidos “es aproximadamente de un 45%, no es tan grande como la de cantidad de siniestros protagonizados por motovehículos, pero no queremos tener más fallecidos, tenemos cifras bastante importantes abajo de los guarismos de fallecidos respecto al año pasado, y esto es una lucha diaria, permanente, con campañas de concientización, de educación vial en los establecimientos educativos, operativos de control en toda la provincia”.

“Pero si no somos solidarios ni responsables es muy difícil que podamos cambiar de un año a otro en el uso de la vía pública”.

Expresó “en una moto no pueden ir más de dos personas, esto es realmente preocupante cuando vemos las ‘motos canguros’ y personas que trasladan a más de tres en una moto, es una situación temeraria, y debemos desterrar estas conductas de nuestra provincia. Hoy –por ayer-en horas de la tarde realizamos 10 controles simultaneo y se han secuestrado una importante cantidad de motos por no contar con la documentación y otras causas”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la APDC si esto obedece a una cuestión cultural en Jujuy, a lo que consideró que “en las ciudades importantes, por ejemplo con las altas temperaturas, dicen que el casco molesta, pero no se dan cuenta que es un elemento de protección importantísimo. Hay ordenanzas municipales que dicen que se debe transitar con el casco colocado y debe ser homologado porque lo que se pretende es que si ocurre un siniestro ese casco le salve la vida al conductor y al acompañante”.

“No diría que es un problema cultural, cuando uno va a obtener una licencia de conducir sabe perfectamente los requisitos para obtener la misma, pero luego sale a la vía pública y hace lo contrario. Esto es una cuestión de conductas, cambios de hábitos. Se debe respetar la normativa, acá en San Salvador de Jujuy más o menos hay un porcentaje importante de conductores y acompañantes que se están acostumbrando al casco, cuando en otras ciudades importantes no se ve el uso del casco. Los controles se hacen en toda la provincia y se secuestran una cantidad terrible de motos, pero pareciera que somos hijos del rigor, no nos importa, llevamos el casco en el codo cuando vemos el operativo colocamos el casco en la cabeza, debemos tomar conciencia para que de esa forma nos cuidemos entre todos y así protegemos el patrimonio tan preciado que es la vida”.