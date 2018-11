Reubicación de colegios privados del centro: “la ordenanza existe desde el 2009, hubo 10 años de gracia”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Jujuy, Aurora Brajcich, se refirió a la ordenanza del municipio capitalino para que las instituciones educativas privadas que alquilan edificio en el centro se muden para agilizar el tránsito, y señaló que desde el área siempre se dio a conocer la misma y no habría presentaciones de ningún tipo en el Ministerio hasta el momento.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Aurora Brajcich expresó “como Ministerio de Educación no podemos hacer nada porque es una ordenanza municipal donde se determinó una zona en la cual no estarían permitiendo el funcionamiento de instituciones educativas que alquilan, a diferencia de instituciones que son centenarias, que tienen edificio construido hace tiempo”.

“Es una ordenanza municipal del 2009, es decir que dio como 10 años de gracia para que las instituciones se reubiquen fuera de la demarcación que la municipalidad hizo donde no podría haber más instituciones educativas por cuestiones de tránsito, si bien no se cual es puntualmente el fundamento de la ordenanza, pero es municipal”.

Explicó “la relación que tiene el Ministerio de Educación es cuando se hacen los trámites por el área de Gestión Privada para la habilitación de una institución. Desde esa área se requiere cierta documentación de entidades que no son nuestras, y se hace un pedido de informe al municipio quien contesta en cada expediente si el edificio está en condiciones y localizado en un lugar apto, eso lo define el municipio. Luego desde el Departamento de Edificios Escolares de gestión privada se hace la revisación interior del edificio para saber si cumple con las condiciones, pero la localización del edificio no es nuestra definición, eso lo define el municipio”.

“Esta ordenanza dio 10 años de gracia que se cumplirían durante el año 2019, entiendo que es todo el año y entraría en vigencia, eventualmente en el 2020. Por lo tanto, no es algo que nosotros estamos determinando. El área de Gestión Privada hace conocer toda la normativa a los institutos de gestión privada para que tomen conocimiento de todas las normas que existen en relación a estas instituciones, pero esto es una ordenanza municipal no de nuestro Ministerio”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Secretaria de Gestión Educativa de la provincia si hubo algunas presentaciones desde estas instituciones al Ministerio para que intervenga, a lo que comentó “que yo sepa, todo lo que se está diciendo por ahora es por los medios. Hasta ahora no hay ninguna presentación, al menos por mi Secretaría ni en el área de Gestión Privada, no tengo novedades que haya. Incluso lo que si me informa la directora de Gestión Privada es que hay escuelas que alquilan el edificio y a su vez ‘subalquilan’, o no sé cómo denomina técnicamente esto, a otra institución que funciona en el turno noche. Hay una situación entre los privados que desconozco como funciona”.

“Pienso que ellos no están planteando al Ministerio de Educación habida cuenta que no es una decisión que se haya tomado desde el Ministerio, es una ordenanza municipal la cual, desde la Dirección Gestión Privada, siempre se les hizo conocer su existencia y la ordenanza existe desde el 2009, hubo 10 años de gracia. Entendería que concluirían, creo, a fines del 2019, esa gracia es en el sentido de permiso”.