Jujuy: varias viviendas anegadas por las lluvias

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Alejandro Cooke, Coordinador General de Emergencias de la provincia, se refirió a las situaciones vividas en las últimas horas en distintas partes de la provincia debido a las lluvias. También se refirió a las tareas de búsqueda de las familias que se habían perdido en San Bernardo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alejandro Cooke expresó que el martes “en la zona de Yuto tuvimos ingreso de agua en algunas viviendas precarias que están cerca del río, en zona baja. También en la zona sur, 17 y 8 hectáreas, tuvimos aproximadamente 18 viviendas a las que le ha ingresado agua, pero no hubo que evacuar en ningún caso, no había riesgo de vida humana, solo se mojaron cosas de las viviendas”.

“Se preparó el centro de evacuación, se hizo recorrido con la Brigada de Manejo de Fuego de Yuto durante toda la noche, porque siguió el alerta y luego en la mañana fue Asistencia Directa de Desarrollo Humano a ver las necesidades de la gente, ver qué se había afectado y darle una solución”.

Agregó “en la zona de Vinalito tuvimos un par de lugares anegados, rutas secundarias anegadas y también campos, pero solamente en lo que es campo, allí se hizo cargo Producción, y a la escuela de Yuto le entró agua, pero pudimos hacer el vaciamiento con el municipio y la gente, ya está solucionado ese problema”.

Señaló “seguimos con el alerta hasta el fin de semana, seguimos chequeando. Hasta ahora las lluvias han sido bajas, no cayó tanta agua”.

Indicó que “sabemos que en esta época empiezan las lluvias, después de mediados de noviembre, pero este año viene El Niño cargado y empezaron en octubre las lluvias, sin embargo, no es el problema que no absorba el suelo, nosotros vivimos en una quebrada, lo que es bueno, pero por otro lado es malo. Al vivir en una quebrada se hace un embudo y todo converge en un punto, que es lo malo, pero rápidamente drena porque corre el agua y no hay problema, hay que aguantar cuando cae mucha agua en un sector y pasar las primeras dos horas que es lo crítico”.

“Se está trabajando con Infraestructura, se trabajó mucho en el norte, ahora en la zona del ramal con el tema defensa, encause de ríos, drenajes para que fluya más rápido el agua y no haya este problema que se acumule”.

Sobre la situación en la Cuesta de Lipán, comentó “es muy común que haya pequeños derrumbes, el gobierno tiene un campamento de Vialidad provincial que da solución rápidamente. Es muy común que pase esto, tiene mucho cauce la Cuesta de Lipán por eso provocan estas cosas”.

Para finalizar, se refirió a las tareas de búsqueda de las dos familias que estaban desaparecidas desde el viernes en la localidad de San Bernardo. “Estas personas, el viernes salieron hacia San Bernardo donde tienen un pariente. Este familiar bajó y se cruzaron en el camino. Antes habían pinchado una rueda y se habían quedado empantanados por lo que suben caminando, se cruzaron y terminan yendo a la casa de esta persona donde no hay comunicación telefónica ni radial, no pudieron avisar nada”.

“Mandamos a bomberos quienes confirmaron que encontraron el vehículo con una rueda pinchada y empantanado en el camino de herradura que no es camino para vehículo. Hoy –por ayer- salieron a las 5.30 de la mañana y la patrulla comenzó a recorrer los dos caminos, a la mitad se cruzaron con la familia que venía bajando en buenas condiciones, los 6 integrantes y se los evacua a Jujuy para los chequeos correspondientes. Gracias a Dios están bien, no hubo problema con la familia”.

Indicó que de la búsqueda “participaron todos: Bomberos, Policía, Defensa Civil, SAME y Manejo de Fuego, y estas personas estuvieron estos días en la casa de su familiar que antes había bajado. Todo está normalizado, hasta las patrullas han regresado”.