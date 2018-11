Jujuy: trabajan para establecer “Precios Cuidados” en Quebrada y Puna

Jujuy al día® – El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción encabezó en Humahuaca una reunión con comerciantes de Puna y Quebrada, donde se establecieron los próximos lineamientos a seguir para implementar la consecución de productos de consumo familiar con “Precios Cuidados” en ambas regiones de Jujuy.

Así lo indicó el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez, ratificando la importancia de establecer un acuerdo entre estos comercios y el Gobierno Provincial para respaldar principalmente a familias en situación de vulnerabilidad social, siguiendo lo encomendado por el ministro Juan Carlos Abud Robles como parte del plan de contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”.

“Al no haber un supermercado a nivel nacional en esta zona no hay adhesión a precios cuidados, y entendemos que esto no es una necesidad solamente de las grandes ciudades, sino también de la Quebrada y parte de la Puna que tienen que tener este programa” señaló.

“Lo complicado es juntar a los comercios y tratar de unificarnos. Por eso tenemos una lista amplia de 33 productos donde la intención es que cada localidad pueda anexar libremente una serie de artículos que tenemos en esta nómina, que son de primera necesidad” aclaró el referente ministerial.

Asimismo, ponderó los beneficios pensados para los comerciantes que se adhieran a este sistema: “con el certificado que le otorguemos de precios cuidados provinciales, durante tres meses -que es el plazo de duración de este programa- se brindará una exención de impuestos provinciales; así como la posibilidad de adquirir créditos de la Microempresa, que contarán con la devolución del 30% por parte de la provincia, dentro del marco de la ley de inversiones”.

A su turno Nicolás Trujillo, comerciante de La Quiaca comentó: “Nos parece una buena iniciativa por parte del Ministerio de Producción, convocando al sector privado para aunar esfuerzos y también dar a conocer la lista de precios que tenemos. Me parece excelente esta oportunidad que nos otorgan para expresarnos y poder acordar una serie de precios”.

“Precios cuidados impactará de manera muy positiva en el norte, hay muchos que estamos inclusive por debajo de los precios que se promocionan, y un poco esto es cuidar el precio y evitar los abusos. Me parece perfecto que podamos dar este beneficio a la gente que más lo necesita” concluyó.

En igual sentido, Manuel Valerio, presidente del Concejo Deliberante abrapampeño, manifestó la importancia de establecer este programa en su localidad: “Abra Pampa hace un tiempo atrás que presenta comerciantes interesados en el tema y la verdad trabajar con proyectos en forma conjunta con el Ministerio de Producción es muy fructífero”.

“La regularización es muy importante, esperemos que los comerciantes se pongan de acuerdo. Una vez que se firmen los convenios no se podrá dar apertura a nuevos comercios durante 3 meses, así que será muy importante que los mismos se adhieran en esta oportunidad”, finalizó.