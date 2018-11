Jujuy: “la separación del Estado tiene que hacerse, así la Iglesia tendrá mucha más libertad de decir lo que pensamos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Obispo de la Prelatura de Humahuaca, Monseñor Pedro Olmedo, se refirió a la decisión de los Obispos argentinos de avanzar en la división Estado/Iglesia, primeramente, renunciando a la ayuda que recibe la Iglesia por parte del gobierno, y aseguró que la separación debe hacerse.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, el Padre Pedro Olmedo expresó “en primer lugar, y creo que es bueno, he visto que los Obispos tienen una reunión esta semana. Van a plantear el tema de renunciar a la ayuda del Estado a la Iglesia, y me parece muy bien porque la crítica, y venga la crítica, es mejor, se entiende, y así tendrá mucha más libertad la Iglesia, vamos a tener todos más libertad, de decir lo que sentimos y lo que pensamos en el tema de la situación social”.

En este sentido, nuestro medio consultó al religioso si esta ayuda del Estado hacía que la Iglesia calle sus opiniones sobre la realidad, a lo que Monseñor Olmedo respondió “no, creo que no, lo que pasa que las personas que somos de la iglesia y criticamos al gobierno, criticamos el de ahora, al de antes y el de mañana. Los obispos lo van a plantear y me parece muy bien, pues creo que la separación del Estado y la Iglesia tiene que hacerse, lo mismo que a nivel internacional”.

Explicó que “la Iglesia no es una cosa humana, siempre lo digo, es la Iglesia de Jesús de Nazaret y Él eligió a quienes eran trabajadores del mar, hombres que no tenían ni siquiera lo mínimo y sin embargo los eligió como los primeros apóstoles para hacer su iglesia y Él vivió su vida, el tiempo que estuvo, predicando en la mayor pobreza, defendió a los pobres, compartía con los leprosos, con los pecadores, esa es la Iglesia que queremos, la Iglesia de Jesús”.

Acerca de su visión sobre la realidad social del país, Olmedo señaló “ahora sí lo digo yo: la situación social es fatal, lo que pasa que la cultura del silencio y el pueblo silencioso de nuestra Quebrada, Puna y Valles sufren todo, pero no pueden, no saben, no quieren o no entienden cómo pueden defenderse de esta situación que están pasando, porque hay familias que pasan situaciones de hambre. Esto es serio, muy serio, y de esto debe darse cuenta el gobierno nacional y también repercute en el gobierno provincial”.