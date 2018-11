Jujuy: “el CEDEMS está prácticamente en bancarrota”

Jujuy al día® – Así lo aseguró en una entrevista con nuestro medio, el flamante secretario general del gremio docente, Jorge Montero. Además, se refirió al embargo del inmueble a raíz de la deuda salarial con los docentes de los jardines y primaria de la institución.

Respecto al acto eleccionario, el flamante secretario general, Jorge Montero señaló en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “la verdad fue una elección normal, para lo que es la historia y lo que venían siendo las elecciones del CEDEMS. Hubo transparencia en cada una de las escuelas y nos llamó la atención que contamos con la presencia de policías en cada escuela custodiando las urnas y cada uno hacia su informe particular de lo que sucedida. No hubo ningún tipo de observación en toda la provincia, se desarrolló de manera normal con los inconvenientes habituales de una elección: horario de apertura, de cierre, pero nada grave”.

Montero comentó que ayer “comenzamos un relevamiento, estamos con los escribamos y abogados, pero en la parte de finanzas nos estamos llevando una sorpresa. Hay un déficit total, no hay plata efectiva, el sindicato está prácticamente en bancarrota. Para los informes nos piden 60 días más para tener todos”.

“Creo que fue una comisión directiva que no tenía idea de lo que estaba haciendo en el sindicato, nos llama la atención que en la parte de finanzas no tenían registros, no los tienen a los del 2017 ni menos del 2018, estaban acá sentados, pero no hacían su trabajo como corresponde. El Secretario saliente no ha informado, no ha gestionado para el docente y por eso esta situación del sindicato”.

Respecto a si no se descarta la posibilidad de realizar denuncias a la justicia por el estado del sindicato, Montero sostuvo que “eso se va a determinar en Comisión Directiva porque las arcas del gremio quedaron en cero y esta situación no puede quedar sin el llamado de atención correspondiente por parte de toda la docencia de Jujuy”.

Sobre el embargo del inmueble, el nuevo Secretario General del CEDEMS manifestó “toda esa información la queremos tener a mano, vamos a actuar como corresponde, somos prudente por las denuncias efectuadas, ya hemos charlado con la gente, hemos manifestado que vamos a apoyar y seguir manteniendo los JIMs y la primaria, sabemos cómo, tenemos la experiencia necesaria, los delegados conocen la situación y en mi caso es una obligación a cumplir, es un trabajo en equipo y gestión ante el gobierno en el tema de los cargos y que hoy por hoy no tienen la habilitación correspondiente, que es el inconveniente más grande que tiene, eso es por lo que está atravesando cada institución”.

Indicó que este embargo “es espejo de esa conducción. Es lamentable lo que ha sucedido con el CEDEMS”.

En relación a la posición que tendrán frente al diálogo con el gobierno, Montero indicó “siempre hemos estado en cada una de las asambleas y manifestaciones solicitando a la comisión directiva saliente que se ponga las pilas, los pantalones, que vea por la situación de la parte educativa donde el salario docente quedó totalmente relegado. Creo que ese mensaje llegó a toda la provincia por parte de nuestra lista y por eso nos han elegido”.

Para finalizar, Montero se refirió a la implementación de la Educación Sexual Integral en Jujuy, tras conocerse la noticia de decenas de adolescentes embarazadas en distintos colegios. “Las herramientas las debe dar el Ministerio de Salud y Educación porque no hay que dejar solo a Educación ya que el de Salud juega un papel muy importante en esto, en lo que es prevención, cartillas que no llegan a los establecimientos, es una problemática que se acrecienta más en las instituciones de nivel medio, pero que tiene que ver con esta sociedad en la que vivimos, acelerada, donde los jóvenes consumen mucho en redes sociales todos los días. Desde el sindicato tenemos la predisposición para el diálogo, volcar toda la información necesaria a los colegas de cada establecimiento”.