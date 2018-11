El abogado Leonardo Calvó presentó su libro sobre Derecho del Trabajo

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el reconocido abogado jujeño, Leonardo Salvador Calvó, habló sobre su primer libro “Aspectos Usuales del Derecho del Trabajo- Casos prácticos, jurisprudencia nacional y provincial”, presentado ayer.

El respecto, Leonardo Calvó expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que, “este libro tiene sus bases en consultas de distintos clientes, trabajadores y empleadores que tenían dudas respecto a determinados temas. Es un cúmulo de dudas, pero dudas resultas, como por ejemplo cuánto le corresponde de vacaciones, a qué convenio colectivo se debe agrupar, qué pasa si me despiden verbalmente, qué pasa si me quieren pagar la indemnización en cuotas”.

“Son distintos temas de Derecho de Trabajo que fueron analizados, estudiados, investigados y ampliados con jurisprudencia nacional y local, que originaron esta obra titulada justamente ‘Aspecto Usuales’, porque son los que se dan en un estudio jurídico, consultas que reciben los abogados laboralistas de trabajadores y empleadores”.

Señaló que la obra “tiene un lenguaje con su impronta jurídica, es bastante explicativo, de hecho, en varios pasajes creé mis propios conceptos jurídicos o definiciones para poder entender, y desglosé esos conceptos, explicándolos y con un ejemplo de la vida cotidiana dejar bien claro en los casos donde se aplica”.

El letrado indicó que “este libro puede ser, o no, el primero, eso lo desconozco, pero espero que no sea el último y que yo no sea el único, que se extienda a otros profesionales para que también se animen a escribir”.