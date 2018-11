“Colores y pinceles”: Oscar Chaile expone su obra en el Centro de Visitantes Ledesma

Jujuy al día® – En el mes de las celebraciones por del décimo aniversario del Centro de Visitantes, Ledesma despide la muestra de “Raíz” de Cecilia Espinoza. Un trabajo que permitió aprovechar la versatilidad del espacio e invitó a los espectadores a recorrer el arte desde la construcción de la esencia de la artista.

En palabras de Cecilia: “Raíz es hacer, decir, escribir, pintar, coser, tejer, pegar, modelar, recortar, construir, reconstruir, crear sobre el origen, sobre las cosas que me construyen y me permiten ser quien soy desde la esencia invariable”.

1 de 4

Son “las raíces nos sostienen, nos fortalecen. Hacia donde sea que vaya, llevaré esa verdad protegida, como un tesoro que me es imprescindible. Mi esencia, mi raíz protegida para que lo de afuera no me desconcierte”, expresaba Cecilia al montar la muestra.

Al despedirse del espacio, Cecilia agradeció a Ledesma “porque en el Centro de Visitantes me abrieron las puertas desde el primer momento y, la verdad que el espacio es ideal y me permitió expresarme en este recorrido que estoy transitando como artista plástica”.

Acerca del Centro de Visitantes

El Centro de Visitantes Ledesma fue fundado en 2008 con motivo del centenario de la empresa Ledesma, por ello todo el año celebrará este aniversario. Es un espacio cultural abierto a la comunidad, promueve un ambiente para el aprendizaje creativo. Busca crear en quienes acuden sensibilidad, entusiasmo y compromiso, y revelar al público los significados y la relación del patrimonio agroindustrial con el patrimonio natural.

El Centro de Visitantes está ubicado en calle Luis María Blaquier 422 del barrio Ledesma en Libertador General San Martín. Quien desee recabar más información puede comunicarse telefónicamente al 03886 429440 o escribir a centrodevisitantes@ledesma.com.ar.