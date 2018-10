Son varios los colegios en Jujuy con decenas de estudiantes embarazadas

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Patricia Morales, responsable del Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la provincia, se refirió a las cifras que arrojaron sondeos realizados por el área donde hallaron colegios secundarios con 30 adolescentes embarazadas, otros con entre 20 y 15 embarazados. “La Educación Sexual Integral no existe en estas escuelas, directamente”, sentenció.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Patricia Morales expresó “somos nosotros los que revelamos este dato. Si bien no somos una institución que se dedica a hacer estadísticas, pero lo que sí hicimos fue una encuesta para ver cuál era la situación en las instituciones educativas respecto a los embarazos no intencionales”.

“En una recorrida que hicimos con las 22 personas del equipo de ESI Jujuy hemos detectado no solo este colegio, este es el que registra mayor número de embarazos no intencionales, y este número es real, luego tenemos por debajo otros números que también nos preocupan”, comentó.

“Es una realidad que la estamos vivenciando y la estamos registrando desde el Ministerio de Educación con este sentido de ver dónde necesitamos trabajos de forma directa, activa, como una intervención en ciertas instituciones educativas con esta problemática que nos está hablando a las claras que, si existe esta cantidad de adolescentes embarazadas, o que ya en este transcurso del año pueden haber sido mamás o son madres por segunda vez ya que lo fueron el año pasado”.

Resaltó “nos preocupa sobremanera, esto significa que no solo se han retirado las familias de estas adolescentes, sino que el Estado no está actuando y el programa ESI tiene esta finalidad, la de hacer un mapa real de cuál es la problemática dentro de los distintos barrios, instituciones educativas. Hicimos el relevamiento en dos lugares: el Departamento Manuel Belgrano y San Pedro que además condicen con el alto índice de embarazos no intencional pero referida a toda la población adolescente, pero lo que nosotros necesitábamos era saber qué es lo que sucedía en las escuelas, porque ese es nuestro ámbito de trabajo”.

“Tenemos el dato de cuántos niños de madres adolescentes han nacido y por supuesto el número es elevado, pero cuántas madres adolescentes están en estos momentos en las escuelas, cuántas sufrieron algún tipo de deserción o problemas por los que no pudieron continuar con sus estudios y ni hablar, evidentemente, la educación sexual integral no existe en estas escuelas, directamente”.

Señaló “por lo tanto, lo que estamos haciendo es trabajar directamente con esos docentes porque debemos empezar rápidamente con las clases de ESI en esas instituciones”.

Explicó que, tras los resultados de estos relevamientos, desde Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la provincia “lo que hicimos fue intensificar las visitas a estas escuelas, intensificamos los trabajos con los docentes que iban a recibir capacitación y lo que hacemos es un seguimiento de lo que va ocurriendo en esas instituciones educativas, ya que son varias lamentablemente, pero esta es la que nos más nos aflige”.

“Estamos interviniendo no solo desde el Ministerio de Educación sino desde Salud con las asesorías en salud sexual y reproductiva para que luego que tengan el bebé puedan retirarse de la maternidad con un método anticonceptivo de larga duración para que el proyecto de vida no se vuelva a truncar por un embarazo no intencional, que es lo que nos preocupa. También con el Ministerio de Desarrollo Humano en el caso de alguna adolescente que haya decidido dejar la institución educativa para buscar las estrategias para que regrese y siga escolarizada y que no pierda ninguno de sus derechos adquiridos que son estudiar y tener todas las oportunidades como cualquier otra adolescente”.

Aseguró “estamos interviniendo y esperamos que este acompañamiento fuerte que hace el Ministerio de Educación revierta esta grave situación que estamos viviendo no solo en esta institución que tiene como un record lamentable sino otras que le siguen con 20, 15, 12 adolescentes embarazadas en estos momentos, y hablo de estudiantes de entre 13 y 19 años, es la edad que estamos registrando en estas instituciones”.

Acerca del presente de esas alumnas y las razones, mencionó “esta primera encuesta que hicimos fue con los directores y directoras de las instituciones educativas, no hemos hablado con las adolescentes embarazadas, por ende, no podemos saber cuáles han sido las circunstancias que la llevaron a esta situación o qué les ha ido sucediendo en el transcurso de este ciclo lectivo, al menos”.

“Pero sí pudimos hacer hincapié en que ninguna de ellas puede quedar afuera de la escuela, las instituciones no pueden permitir que estas adolescentes no vayan o no vuelvan a las escuelas y que nadie averigüe o consulte que sucede, para eso existen leyes que protegen a las adolescentes embarazadas”.

Sostuvo “se puede adecuar en todo caso las materias, el docente puede adecuar el temario, el trabajo practico, para que de alguna manera puedan continuar sus estudios, sabemos que la intención no es expulsar a las adolescentes, pero muchas veces lo que existe es un ‘no volvió a la escuela que le vamos a hacer’ y eso no lo podemos permitir, la escuela debe garantizar el derecho a la educación y a que se formen”, concluyó.