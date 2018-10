Jujuy: ex funcionarios provinciales y municipales adeudan hasta el 2014 más de mil millones de pesos

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de la Provincia, Diego Rotela, se refirió al estado de cuenta de los municipios jujeños quienes, hasta la gestión pasada, poseen deudas millonarias por distintos factores. Además, se refirió a la situación que hoy atraviesan los municipios de Tilcara y Humahuaca.

Al respecto, Diego Rotela expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en lo que corresponde a rendiciones en el Tribunal de Cuentas, hasta el ejercicio 2014, hay una deuda de 1047 millones de pesos correspondientes a ex funcionarios municipales y provinciales, pero respecto a 2014 en adelante aún estamos en los plazos normales de la rendición y observaciones”.

“Hay municipios que tienen observaciones en determinados porcentajes de la ejecución presupuestaria anual, algunos por errores técnicos, de forma, la observación común es porque se paga antes de realizar la OP o antes de tener la boleta. Hay rendiciones que están observadas por parte de los montos que manejan los municipios, pero hay otras donde tienen alguna observación más importante”.

Comentó “el mecanismo es, una vez concluidos los plazos, incluido el de revisión, genera el cargo definitivo y de ahí es remitido el expediente a Fiscalía de Estado. Normalmente hay observaciones que están dentro del período de observación y los intendentes, o autoridades locales, tienen un determinado plazo para resolverla”.

Rotela señaló que “hay municipios que tienen mejor aceitado lo que es la gestión de cuentas. Hay municipios que, al ser autoridades nuevas, no tienen por ahí muy instrumentado lo que es la rendición de cuentas, cuáles son las etapas de este procedimiento. Y hay muchas comisiones municipales que sí presentan problemas graves para realizar las rendiciones por lo que desde la Secretaria prestamos asesoramiento técnico con empleados y contadores para que ayuden a subsanar todas estas problemáticas que se presentan”.

En relación a la situación particular de los municipios de Tilcara y Humahuaca, el funcionario expresó “en Tilcara hay una situación de una estafa que fue oportunamente denunciada por el intendente Romero, no hubo ninguna ejecución de fondos, hay una denuncia que presenta el intendente por una estafa y es en contra de una productora con la que se había firmado un contrato y no se cumplió. Hubo muchas personas que fueron damnificadas y el primero en plantear esto ante la justicia fue el intendente”.

“Entiendo que no hay motivo alguno para llevar adelante el juicio político como lo están pretendiendo hacer Concejales de la oposición”.

Por otro lado, “en el caso de Humahuaca, lo que hay es una constante y permanente función de entorpecer la gestión municipal, no solo que no se la acompaña, sino que se la entorpece, donde se dio algo que nunca vi, y tengo tiempo en esto”.

Comentó “la costumbre legislativa indica que los presupuestos, ordenanzas impositivas, se acompañan o no, esa es la postura de los legisladores nacionales, provinciales, comunales, y en este caso hemos visto algo único, al ser el Poder Ejecutivo quien remite la ordenanza impositiva al Concejo Deliberante local donde establece cuánto va a cobrar por las tasas y servicios que va a prestar el municipio, y en virtud de eso cuánta será la recaudación a generar, el Concejo de Humahuaca en una clara actitud de complicar la gestión del intendente Herrera no solo no la aprobó sino que los importes los modificó, bajándolos un 50%. Es algo nunca visto”.

“La oposición podrá estar de acuerdo o no cuando sea remitido el presupuesto para el año siguiente, pero de ninguna manera se va a poner modificar y pretender administrar por ley porque la gente no los eligió para eso, la gente eligió un intendente para que gestione y administre la cosa pública, pero la verdad no nos sorprende esto, es más el asesor legal que tiene el Concejo Deliberante de Humahuaca fue abogado de uno de los tres imputados en la causa por el escrache, daños y atentado contra el actual Gobernador cuando era Senador, en el Concejo de Ciencias Económicas, la verdad no nos sorprende”.

Sostuvo que “le vamos a pedir responsabilidad. Está bueno tener ambiciones políticas, pero que esperen hasta el año que viene, en el período electoral, para poner a consideración de la gente y que no pretendan con pactos espurios llegar a una situación para que claramente la gente no los eligió”.

Para finalizar, el Secretario de Asuntos Municipales de Jujuy hizo mención a las denuncias realizadas por el SEOM contra diversos municipios provinciales. “Hasta se lo reclamé a la gente del SEOM porque habíamos hecho un trabajo en conjunto interesante cuando fue la primera vez que se detectó mala liquidación, fue el caso de Valle Grande donde se declaraba que se les pagaba un sueldo y allá se les paga un sueldo muy inferior. Se logró la denuncia penal, la detención del ex intendente y su destitución. Entendía que lo podíamos realizar en conjunto, pero bueno, somos respetuosos de las decisiones y esperaremos el accionar de la justicia”.