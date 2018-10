Jujuy: desde la Fundación Sentir aseguran que es muy necesario contar con la ley provincia de Pirotecnia Cero

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Rosana López, directora de SENTIR IV, de la Fundación SENTIR, aseguró que nuestra provincia, por múltiples razones, necesita el tratamiento y aprobación de la ley de pirotecnia cero.

Además invitó a la ciudadanía a la barrileteada que se realizará hoy en el parque Xibi Xibi a partir de las 17 horas.

La Directora de SENTIR IV, señaló que “nos han solicitado a nosotros las opiniones, entrevistas, encuestas sobre esto, y realmente la mayoría de los niños que tienen este trastorno tienen hipersensibilidad auditiva entonces cualquier ruido intenso, agudo o grave, les puede ocasionar alteraciones en su conducta”.

“Pero esto no solo le puede pasar a los niños que tienen este trastorno sino también a los animales, a otras personas que no tienen una condición de discapacidad, pero que los termina alterando este uso de la pirotecnia”.

Aseguró que esta ley “es muy necesaria, no hace falta hacer tanto ruido cuando podemos festejar simbólicamente, como con esta barrileteada, me parece que cuando uno festeja, recibe una buena noticia o recibimos el año nuevo no necesitamos usar demasiada pirotecnia”.

Acerca de este encuentro a desarrollarse hoy, López comentó “nos vamos a concentra todos, la Fundación, las familias, en esta primer barrileteada a nivel nacional donde buscamos que las políticas públicas sanitarias y educativas puedan adherir y tener personal idóneo para la detección precoz de trastorno del espectro autista, es alarmante, no hay números certeros a nivel nacional y provincial pero hablamos de un caso por cada 59 nacimientos, es bastante”.

“los invitamos a todos al el domingo 28- por hoy- al parque Xibi Xibi a partir de las 17 horas a la altura del Centro Cultural Héctor Tizón”.