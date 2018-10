Calsina defendió la educación sexual integral: información es protección

Jujuy al día® – La ministra de Educación, Isolda Calsina, afirmó que la Educación Sexual Integral (ESI) que se brinda en las escuelas de Jujuy es la que está prevista en la Ley nacional Nº 26.150, al tiempo que ratificó que la ESI es un eje transversal para todo el sistema educativo de la Provincia que procura “cuidar la vida y la salud de los chicos”.

Al hablar ante más de quinientos docentes que capacitó el Ministerio de Educación, Calsina explicó que la implementación de ESI generó “rumores y opiniones no siempre bien intencionadas y esto se debe a cuestiones ideológicas extremas que nada tienen que ver con la Ley de Educación Sexual Integral ni con los contenidos que nosotros brindamos a los estudiantes a partir de la ley”.

Los contenidos que se brindan se ajustan a la normativa, dijo y subrayó que los ejes de ESI son el cuidado del cuerpo, el cuidado de los afectos, la prevención de los embarazos no intencionales y el respeto a la diversidad. “Es información que los chicos de todas las edades, desde jardín hasta el nivel superior, necesitan para ejercer sus derechos, para hacerse respetar como personas”, advirtió para remarcar la importancia de la información para proteger a los niños de abusos sexuales, a partir de conocer cuáles son los límites y cuáles los actos que dañan a las personas.

“Hay quiénes han hecho circular videos de otros países, incluso de otros lugares que no tienen nada que ver con lo que se enseña en las aulas, para generar miedo, y eso no está bueno; entonces es importante que sigamos informado y educando a los chicos para que ellos puedan protegerse y vivir mejor”, añadió.

Calsina agradeció a los docentes el interés por la capacitación “para informarse y poder ser transmisores fehacientes a la hora de formar a nuestros chicos para que no pasen por traumáticas situaciones que dejan sellos dramáticos en la vida”.

También ratificó que la ESI “es un eje transversal para todo sistema educativo de Jujuy porque estamos comprometidos con cuidar la salud y la vida de los chicos” y aclaró que “no tenemos nada a favor ni en contra de quienes piensan diferente pero acá la ley estamos haciéndola cumplir”, subrayó.

La capacitación, que estuvo dirigida a docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tuvo lugar en la Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”, con una duración de dos días en doble turno.

La referente de ESI Patricia Morales explicó que los temas principales estuvieron referidos a “cómo se llaman las partes del cuerpo, que me tengo que cuidar de extraños, que tengo que decir que no ante el avance de un extraño, ante una caricia inapropiada. Los adultos -prosiguió- entendemos mal que cuidar a los niños de una inocencia es no hablarle de algunos peligros que puedan estar a su alrededor. Sin embargo –sostuvo- hay que advertirles, ya que los niños se encuentran con situaciones complejas de adultos mal intencionados y es importante que sepan cómo proceder “.

También indicó que el dictado de la formación estuvo a cargo de profesionales de Desarrollo Humano y Salud, y aclaró que la información acerca de métodos anticonceptivos no es abordada para el Nivel Inicial ni Primario.