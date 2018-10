Nueva ley de alquileres: “no creo que restringirle a las inmobiliarias una ganancia que es desmedida sea perjudicarlos”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Claudia González, titular de PROCONSUMER Delegación Jujuy, se refirió al proyecto de la nueva ley de alquileres, y aseguró que “está muy bueno, beneficia a todos los inquilinos y no creo que perjudique a las inmobiliarias”.

Al respecto, Claudia González expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en estos momentos nos regimos por una muy vieja ley de alquileres que se dictó en un momento de crisis del sector. Siempre la ley que regule alquileres va a tender a defender a la parte más débil que es siempre el inquilino. Además, son aplicables a la relación de alquileres, al contrato o simple locación, aunque no tenga un contrato escrito, las normas de la ley de defensa del consumidor”.

“En este caso, con el nuevo proyecto que tiene media sanción, no hay ningún perjuicio para las Cámaras Inmobiliarias, solo se restringe la posibilidad del cobro de una comisión que sigue siendo excesiva para el servicio que brinda una inmobiliaria que es intermediaria en un alquiler. Un mes de alquiler es muchísimo, pero creo que siempre puede existir una ley local que limite eso”.

Señaló “en cuanto a los propietarios, les limita la posibilidad de pedir un mes de depósito en concepto de garantía por cada año de contrato. Además, unifica el plazo las locaciones de casas y locales comerciales en 3 años para todos. También deja en claro algo que está vigente que es que las expensas y gastos extraordinarios son a cargo de los propietarios, lo mismo que los gastos, impuestos y tasas que gravan al inmueble, de eso no se puede hacer cargo nunca el inquilino. Antes, por acuerdo de partes, se trasladaba esa obligación a los inquilinos porque la decisión de los locadores siempre es tener el alquiler completito y sin gastos cuando eso no se puede, ya que se puede vivir de la renta de inmuebles, pero hay que pagar esas cosas”.

González sostuvo que “en esta situación de crisis en la que estamos, entiendo que el proyecto no es el mejor, pero puede mejorarse. Sin embargo, está muy bueno, beneficia a todos los inquilinos y no creo que perjudique a las inmobiliarias porque no creo que restringirle una ganancia que es desmedida sea perjudicarlos porque el mercado está sufriendo los vaivenes de la economía, pero la gente que no tiene vivienda necesita alquilar y si se le pone más difícil alquilar no es que dejarán de hacerlo, sino que se lo va a someter a situaciones irregulares y abusos de derechos”.

“En estos casos se prevé que los plazos se extiendan a 3 años y la actualización se va a pactar por cada año, o sea que el inquilino que entra con un alquiler sabe que lo pagará fijo durante un año y recién luego de un años se va a revisar. Lo ideal sería que esté establecido en el mismo contrato cuál será el porcentaje de aumento. Lo que se quiere es prever los derechos”.

La titular de PROCONSUMER Jujuy señaló que los futuros inquilinos “consulten ante una duda o cuando sientan que se afectan sus derechos. En realidad, la ley de alquileres es bastante fácil de entender. Por ejemplo, se mantiene aún en el proyecto nuevo que cuando uno entra en un contrato de alquiler arrepentirse no es tan fácil y en el caso de hacer abandono de locación antes de la fecha de finalización del contrato hay que pagar una multa a favor del propietario

“Como algo novedosos en este proyecto está lo tiene que ver con la comisión que va a cobrar la inmobiliaria y está a cargo del propietario del inmueble que es quien resulta beneficiado y quien recibe el beneficio de la inmobiliaria, quien alquila lo único que hace es buscar donde alquilar, pero en sí la inmobiliaria no le presta ningún beneficio por lo que cobrarle un mes de alquiler por algo que no se sabe en qué consiste, era un abuso”.

Por ello “siempre deben asesorarse, ya saben que aunque no esté establecido en el contrato se aplica la ley de defensa del consumidor, la ley 24240. Consultar ante la mínima duda porque es preferible consultar antes de firma un contrato, después es más difícil”.