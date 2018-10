Juegos Nacionales Evita: continúan a pleno en Mar del Plata

Jujuy al día® – En la final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados que se realiza en Mar del Plata se encuentran en desarrollo distintos deportes de conjunto e individuales convencionales y adaptados, donde los más de 800 jujeños con gran entusiasmo disfrutan día a día de las competencias y de las vivencias en esa ciudad.

En deportes de conjunto los equipos jujeños se encuentran ya entre los ocho mejores del país en los juegos disputando la fase final; Futbol masculino categoría sub 16 ganó por 2 a 1 a La Rioja debiendo jugar con San Juan; Básquet sub 17 femenino perdió por 50 a 46 frente a Río Negro, el próximo partido será con Santa Fe; el equipo de Handball sub 16 femenino perdió 24 a 13 con Misiones y deberá jugar el siguiente encuentro con Córdoba; en tanto que Voley masculino sub 17 perdió 2 a 1 con CABA con parciales de 25- 22, 21 – 25 y 7- 15 debiendo jugar con Santiago del Estero

Los distintos equipos jujeños siguen jugando los encuentros representando a la provincia de la mejora manera; Futbol 7 sub 16 ganó a San Juan por 2 a 0, Rugby sub 16 ganó a San Luis 22 a 19, Voley de playa sub 14 femenino perdió contra Neuquén por 2 sets a 0

Básquet 3x 3 sub 14 femenino, perdió 14 a 6 con Santa Cruz y ganó a San Juan por 9 a 7, en femenino sub 16 el equipo jujeño ganó por 12 a 3 a Formosa y deberá jugar con Santa Fe; Básquet 3×3 sub 14 masculino perdió contra Santa Cruz 13 a 9 debiendo jugar con Tucumán, Voley sub 15 masculino ganó a Formosa 2 a 0.

Tenis de mesa doble femenino sub 14 Lucía Fernández Zapatero y Ana Iraula ganaron en dobles a Formosa por 2 a 0, y en individual ganaron a las representantes de Córdoba por 2 a 0.

Judo y Lucha

En la disciplina de Judo Sebastián Torres de 53 kilogramos ganó a los representantes de Santiago del Estero, Rio Negro, La Rioja ,San Luis y Corrientes está invicto con las mejores perspectivas en la competencia; Matías Alemán de 40 kilos perdió con Salta, Santa Fe y Mendoza

Ezequiel Pérez perdió con Misiones , San Juan , Santa Cruz y Tucumán y le ganó a Santiago del Estero; Camila Torres de 40 kilos femenino le ganó a San Luis y perdió con Salta y Mendoza; Araceli Cuevas de la categoría de 48 kilogramos ganó a las deportistas de Salta ,Rio Negro y Neuquén, y perdió con Formosa y Catamarca.

Bárbara Salas de categoría de 64 kilos femenino perdió con Santiago del Estero ,Chaco y Entre Ríos.

En lucha Greco romana David López de 40 kilos perdió con Salta y La Rioja, ganándole a Catamarca; Octavio Pérez de categoría de 50 kilos ganó a Córdoba y a La Rioja y perdió con Buenos Aires ,Santa Fe y Catamarca; Elías Antola perdió con los representantes de Tierra del Fuego, Formosa y Entre Ríos.

Lucha libre masculino: El jujeño Claudio Montes perdió con Misiones y con la Rioja, ganándole a Tierra del Fuego, Axel Tejerina de 65 kilos perdió con Buenos Aires y ganó a Santa Cruz, Santiago del Estero y San Juan, Ángel Torres de la categoría de 75 kilogramos perdió con San Luis y Santiago del Estero y ganó a Neuquén, Tucumán y Chubut

Hoy viernes 26 de octubre continuarán las alternativas de Judo y Lucha.

Tae Kwon Do

En este deporte en masculino categoría 53 a 58 kilogramos Lucas Tolaba y en clasificó a las semifinales Femenino 42 a 46 kilogramos Araceli Lamas clasificaron para disputar las semifinales de la competencia.

Además en Femenino en categoría Menos 42 Kilos Abigail Cazón tiene un combate perdido, de 46 a 50 Lucrecia Altamirano y de 50 a 55 kilos Iara Barrios libres en la jornada y de 55 a 60 kilos Celeste Martínez, dos combates con uno perdido y uno ganado

En Masculino hasta 44 kilogramos Yamil Ávila un combate uno perdido, 44-48 kg. Leonel Zubia un combate ganado, 48 a 53 kg. Mauricio Quipildor, dos combates perdidos, 58 a 64 kg Alejandro Arce dos combates, uno perdido y uno ganado.