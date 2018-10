Natación adaptada: primeras medallas para Jujuy

Jujuy al día® – En la final nacional de los Juegos Nacionales Evita que se realizan en Mar del Plata, la delegación jujeña obtuvo dos medallas de oro y una de bronce a través de la natación adaptada, con Mayra Skinner en categoría sub 14 motor resultó primera en estilo Libre, y Pablo Castro en categoría sub 16 Motor finalizó primero en estilo libre y tercero en pecho.

Medallas que recibirán el viernes en la premiación que se llevará a cabo en la Pileta del Natatorio EMDER de la ciudad de Mar del Plata.

También en la jornada, Jujuy inició su participación en atletismo en las patologías de Parálisis Cerebral, ciegos y motores en categorías sub 14, sub 16 y sub 18, además de los otros deportes adaptados Básquetbol 3×3 categoría sub 16, Boccia sub16, Fútbol PC (Parálisis Cerebral) sub 18 masculino, y Tenis de mesa categoría sub 18.

El deporte adaptado de la provincia vuelve a tener un lugar destacado en este evento como cada año que participa de la competencia.

Los integrantes de la delegación jujeña conformada por deportistas, entrenadores, delegados, personal de apoyo y el acompañamiento de Analía Franco Secretaria de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano, continúan su participación en deportes convencionales de conjunto e individuales en la competencia que congrega a más de 20.000 deportistas de todo el país en los 60 escenarios deportivos dispuestos para los Juegos.